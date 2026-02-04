El PP exige al alcalde de Ponte Caldelas que retire el sueldo a su pareja
PONTE CALDELAS / LA VOZ
PONTE CALDELAS
Los populares criticaron que «o alcalde suma ao seu soldo de preto de 50.000 euros outro da súa parella de 33.116 euros, ambos procedentes das arcas do Concello»04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El PP de Ponte Caldelas exigió al alcalde, Andrés Díaz (PSOE), que convoque un pleno extraordinario y «rectifique de maneira inmediata a dedicación da súa parella cun soldo do Concello». La edila popular Inés Sánchez