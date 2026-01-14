El alcalde de Ponte Caldelas pide a los propietarios de viviendas que moderen las subidas de los alquileres

Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas Concello de Ponte Caldelas

El alcalde de Ponte Caldelas, el socialista Andrés Díaz, hizo este miércoles un llamamiento público a los dueños de pisos y casas en este municipio pontevedrés para que moderen las subidas de los alquileres. El regidor se dirigió a los propietarios de viviendas a través de sus redes sociales, afirmando: «Somos conscientes de que estamos vivindo un momento no que parece que todo empurra a subir os prezos do alugueiro, case como se fose unha moda permanente. Pero cómpre reflexionar: subir sen medida é, moitas veces, pan para hoxe e fame para mañá».

Asimismo, el alcalde recalcó que los Concellos «non facemos leis nin regulamos os prezos do alugieiro» y recordó que esta regulación «lle corresponde ás comunidades autónomas e ao Estado».

En este sentido, el dirigente socialista también hizo dos peticiones concretas tanto a una como a la otra Administración pública. «Do Estado, fan falta normativas valntes. Da Xunta unha nova Lei do Solo que aumente a ofrta de vivenda e de parcelas».

El alcalde sostuvo en referencia a su municipio: «Hoxe hai moita demanda e pouca oferta, e iso está a encarecer vivendas e solo». Añadió: « Mentres esas medidas non chegan, facer pobo tamén depende das decisións que tomamos aquí, cada día. Manter prezos razoables é coidar da xente e garantir futuro para Ponte Caldelas·. Y por último se dirigió a los gobiernos gallego y español.: «Xunta e Estado: menos falar e máis medidas».