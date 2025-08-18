Barrera de sacos en el Verdugo para que una captación de agua para Ponte Caldelas no quede al aire

El nivel del Verdugo es tan baja que la captación auxiliar en Ponte Caldelas puede quedar por encima del agua M.G.

El nivel del río Verdugo a su paso por la localidad pontevedresa de Ponte Caldelas está tan bajo este mes que el Concello se ha visto obligado a tomar medidas extraordinarias. La más visible es la línea de sacos de arena que atraviesan el cauce del río a escasa distancia aguas arriba del puente y que actúa como un pequeño dique para asegurar que en este tramo haya un poco más de profundidad. Desde el Concello señalan que la razón de colocar esta línea de sacos se debe a que allí está la captación auxiliar del abastecimiento a la localidad. En caso de que fallase la principal, ubicada aguas arriba de Laxoso, esta sería la que supliría el problema. La barrera intenta contener un poco el agua para evitar que la tubería de la captación quede al aire. Este sistema ya se realizó en el pasado, pero hace años que no había falta.

M.G.

Asimismo, el Concello envió la semana pasada un camión cisterna para llenar el depósito del núcleo rural de Gradín y así ayudar a recuperar el manantial de servicio a los vecinos. El Concello ha comunicado su disposición a colaborar con los gestores de traídas privadas en caso de que tengan problemas para poder atender el servicio a sus respectivas zonas del rural.