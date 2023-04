Dos vecinos rescatan a la conductora de un coche que se cayó al río Verdugo, en Ponte Caldelas

Ramón Leiro

Pudo haber sido una tragedia, pero en ese caso hay un final feliz gracias a dos vecinos de Ponte Caldelas que rescataron a una mujer que se había caído al río Verdugo con su coche poco después de la una y cuarto de este jueves.

Carlos Couselo es el primer héroe de esta historia, porque fue él quien consiguió llegar hasta el coche y sacar a la mujer, de unos sesenta años de edad, cuando esta tenía el agua ya a la altura del cuello.

«Viñamos a comer aquí á tapería Victoria eu máis un compañeiro, e cando estábamos entrando pola porta avisaron unhas veciñas de que caira un coche ao río», relata. Sin dudarlo, Carlos se fue para el lugar del siniestro, desconociendo qué se iba a encontrar. Su reacción fue decisiva y garantizó que esta historia acabase bien.

«Non o pensei dúas veces»

«Eu xa botei a correr para alá e xa me zapateei no río. Non o pensei dúas veces». Cuando llegó al lugar, a escasos metros del establecimiento hostelero, Carlos encontró la siguiente escena: «O coche estaba afundíndose de diante e dicíannos que había xente dentro, pero eu non miraba nada. Boteime para dentro». Quería comprobar qué si había ocupantes y cómo estaban.

Al llegar al vehículo, que se estaba hundiendo por la parte delantera y tenía todavía la trasera fuera del agua, se dio cuenta de que había una mujer en su interior. «Ela quería abrir as portas de diante, pero non era capaz porque estaba xa cheo de auga», incide el primer rescatador.

El rescate fue complejo, pero el tiempo, como dice el refrán, era oro, y Carlos no esperó a nadie más para salvar a la mujer, que era totalmente incapaz de abrir las puertas del coche que arrastraba la corriente cada vez más hacia el Verdugo, mientras el agua la cubría hasta el cuello. «As portas de diante xa estaban sumerxidas e cando o intentei non abrían. Tiven que abrir a porta de atrás, e ao facelo debeu perder o coche o pouco aire que lle quedaba e foi a pique», relata.

Carlos profundiza en su relato: «Cheguei ao coche flotando, porque xa estaba na poza. Agarreime ao coche creo que polo gancho de remolque ou pola defensa e fun xirando por el ata que logrei abrir a porta de atrás do acompañante, porque da de adiante, cando me sumerxín non fun capaz coa presión da auga. A da parte de atrás, como tiña menos presión, puiden abrila».

El coche está hundido en el río Verdugo Concello de Ponte Caldelas

El rescate tuvo que ser rápido y todo en primera instancia dependió de que Carlos supo cómo actuar y mantener siempre el control de la situación. «A muller aínda estaba no asiento de adiante e eu o único que lle pedía era que mantivera a calma porque cos nervios me estaba complicando a cousa».

Carlos describe las dificultades que tuvo que vencer para lograr sacarla con vida. «Eu cheguei case dando pe no chan do río pero como o empuxaba a corrente, acabou nunha fochanca e eu non daba pe. Entre que levaba as botas de seguridade do traballo e a chaqueta, o jersei e o resto da roupa eu pesaba un montón e a muller afincaba moito contra min».

«Entre os dous puidemos sacala para fóra»

Aún con todo, Carlos logró sacarla del vehículo tirando desde el asiento de atrás del acompañante hacia fuera. «Ela saíu por entre os asentos. Ao abrir a porta eu, o coche xa esfondou, e ela e máis eu flotábamos dentro, e eu engancheina do brazo e saqueina para fóra». Así consiguió llevarla a la superficie del Verdugo, mientras que el segundo héroe, otro compañero de trabajo, José Ángel Soares, que también se había lanzado al río, le ayudó trasladarla a la orilla a unos cinco o seis metros de distancia. «Entre os dous puidemos sacala para fóra, pero pasei un mal rato de carallo».

En buen estado

En la orilla, los esperaban más personas y los sanitarios atendieron a la conductora, que fue trasladada en ambulancia para su mejor atención médica. El alcalde, el socialista Andrés Díaz, confirmó que la mujer rescatada se encuentra en buen estado. Sin duda alguna, la intervención de Carlos y de José Ángel fue vital, en el estricto sentido de la palabra.

Todo apunta a que se trata de un despiste, ya que según explican desde el Concello, en esa zona hay que aparcar con mucha precaución. El alcalde, Andrés Díaz, explicó en su perfil de Facebook que se trata de una zona con riesgo de inundación y Augas de Galicia no permite que se coloquen vallas.