El césped artificial viejo del campo de fútbol de Ponte Caldelas se regala a los vecinos CONCELLO DE PONTE CALDELAS

El Concello de Ponte Caldelas decidió darle una segunda vida a los muchos metros de lienzo de césped artificial que, tras la reforma del campo de fútbol de Chan da Barcia, no le sirven para reutilizarlos en espacios públicos. Antes que tirarlos, el alcalde, el socialista Andrés Díaz, anunció por redes sociales que se regalaban estos lienzos a los vecinos que los solicitasen para sus patios o jardines. La oferta caló entre los vecinos. En poco más de dos horas se recibieron más de treinta llamadas de personas interesadas en uno o varios metros de césped artificial para rematar de rodear piscinas, crear zonas de juego en los patios de sus casas y cuestiones semejantes.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

El alcalde explicó que, antes de donar el césped artificial viejo del campo de fútbol, primero se intentó su reutilización en parques del municipio. Se trató de reciclarlos tanto en espacios que estaban a tierra como en otros que estaban en hierba. Los operarios municipales comunicaron al alcalde que las pruebas que se habían hecho no habían funcionado bien y que era mejor no volver a aprovecharlos. Andrés Díaz lo explicó así a sus vecinos: «O obxectivo era destinalo aos parques infantís, pero no acada boa suxección en todas as superficies». Así que los lienzos quedaron almacenados en instalaciones municipales, pendientes de saber qué hacer con ellos.

Con el paso del tiempo y como muchos vecinos sabían de la existencia del césped retirado y sin expectativas de reutilización, hubo quienes se pusieron en contacto con el alcalde y le pidieron uno o varios metros para colocar a la entrada de piscinas, crear pequeñas áreas de juego en jardines de viviendas y cosas parecidas. Al final, el gobierno local optó por atender las peticiones, porque sería mejor que la otra alternativa, que conllevaría tirar los lienzos a la basura.