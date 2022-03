Las figuras robadas aparecieron a las puertas de la capilla del Balneario de Ponte Caldelas, donde luego fueron devueltas a su altar

Hace aproximadamente tres años que la capilla de San Roque, o capilla del Balneario, fue objeto de un robo. Por entonces era propiedad de la Sareb, el llamado banco malo que se hizo con activos inmobiliarios de la banca. Los amigos de lo ajeno se hicieron con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, la Santísima Trinidad, una figura que los vecinos conocen como O Bispo y una cruz pequeña que se utilizaba en los oficios religiosos, como explican desde el Concello de Ponte Caldelas. «No altar quedaron entón só tres imaxes: San Roque sen o can, o Perpetuo Socorro e a Virxe de Fátima», añaden.

Aquella sustracción fue el colofón de una serie de episodios vandálicos que se habían venido sucediendo a la vez que se acentuaba la decadencia del balneario de esta localidad pontevedresa. Según explica el alcalde, Andrés Díaz, los cacos «non se mantiveron quedos e foron facendo desaparecer figuras do seu retablo. O primeiro en desaparecer foi o can de San Roque, o animaliño que agarda sempre fiel aos pés do seu amo».

En paralelo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento también pasaron factura a este templo construido en 1907 y conformado por arcos ojivales que fue dedicado a San Roque, de tal forma que acogía una misa cada 16 de agosto con motivo de su festividad. «Ao longo dos anos de abandono, logo do peche e da especulación que se pretendeu facer co balneario de Ponte Caldelas, as fermosas vidreiras da capela tamén foron perdendo a cor con cada pedrada que recibían», detalla el regidor socialista.