La defensa del autor del crimen de Ponte Caldelas pide rebajar la pena a 15 años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia l. penide

pontevedra 7 la voz 03/06/2020 05:00 h

Tras haber sido condenado por la Audiencia de Pontevedra a dieciocho años y medio por asesinar al marido de la mujer con la mantuvo una relación sentimental, la defensa de Marcos Vidal instó este martes al TSXG a que reduzca esta pena a quince años.El abogado Diego Reboredo mantuvo en la vista de apelación que no existió la alevosía que sí observó un jurado popular. Si bien reconoció que existió ensañamiento, manifestó a los medios de comunicación: «No hubo ni ataque sorpresivo, ni indefensión por parte de la víctima».

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, el letrado relató que su cliente «entró en casa, entraron hasta la habitación y el ataque fue en la habitación. Recorrieron una distancia que descarta, entendemos, la sorpresa».

Al igual que hizo en su día en la Audiencia de Pontevedra, Reboredo defendió que hubo una serie de dilaciones en la instrucción del denominado crimen de Ponte Caldelas ocurrido en noviembre del 2015. «Entendemos que la tardanza es más que evidente y así lo estimó el jurado».

No compartieron este mismo criterio la acusación particular que ejercen los padres del fallecido a través del abogado pontevedrés Andrés Malvar, ni la Fiscalía. Ambas partes solicitan que no se tenga en cuenta esta circunstancia y que, por tanto, se eleve la condena ya impuesta hasta los veinte años.

Llamó la atención que la otra acusación particular, la de la viuda, no se hubiese opuesto al recurso del ahora ya condenado, ni se hubiera adherido a los escritos de las restantes acusaciones. A este respecto, Andrés Malvar anunció que se admitió a trámite por un juzgado de instrucción un escrito instando a que se investigue, de nuevo, a la mujer del fallecido Manuel Rivas y se le dio traslado al fiscal, pero el coronavirus paralizó las actuaciones.