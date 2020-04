Graban a un lobo en Ponte Caldeas alimentándose de ganado

0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La Voz 04/04/2020 18:00 h

Un joven de Forzáns, en Ponte Caldelas, Sergio Suárez Fernández, consiguió grabar a un lobo alimentándose de un carnero. «Me enteré este viernes de que los lobos habían atacado a las ovejas de un vecino. Luego, mientras paseaba al perro, pude ver que efectivamente se había producido el ataque», explicó.

Tras conversar con el afectado, este le confirmó que había perdido dos ovejas y un carnero. Sergio Suárez le pidió permiso para instalar una cámara de fototrampeo que sus amigos le regalaron por su cumpleaños, aunque la instaló sin mcuhas esperanzas: «No contaba con que vinieran porque ya habían comido las otras dos ovejas. No contaba para nada con él, pero la casualidad hizo que viniese».

Propietario de dos vacas, este joven cadelano ha venido percibiendo en los últimos dos años una mayor presencia del lobo en los montes del entorno de este municipio pontevedrés. Eso sí, matiza que «igual tuvo algo que ver con la cuarentena el hecho de que estén bajando algo más».

un mozo de Forzáns (Ponte Caldelas) lograr gravar coa súa cámara noctura de fototrampeo a un lobo que volveu esta pasada noite ao Coto da Feira para dar conta do carneiro que quedaba morto nunha finca próxima aos depósitos de auga do lugar da Feira despois do ataque dunha manda de lobos dos pasada madrugada.

Sergio Suárez, que estudia para enxeñeiro forestal e ten estudios en xestión forestal, é un amante da natureza ao enterarse do suceso quixo aproveitar o agasallo que lle fixeran uns amigos polos seu cumpreanos para ver que ocurría pola noite arredor do cadáver do carneiro que todavía quedaba tendido sobre a herba da finca onde tivera lugar o ataque dos lobos.

Esperaba que pola noite se achegaran raposos ou mesmo xabaríns para facerse cargo dos restos do carneiro, pero nunca pensou que volvería un lobo posto que durante o ataque xa devoraran por completo prácticamente dúas ovellas.

Agachou a cámara de fototrampeo nunha póla dunha árbore próxima ao carneiro morto e puido gravar en primeiro plano a chegada desconfiada do lobo ao cadáver así como as evolucións deste carnívoro.

Sergio Suárez posúe tamén dúas vacas e dúas xovencas e é orgullo de todo Forzáns porque el, coa axuda inestimable da súa avoa Columba Álvarez Blanco, sacan adiante esta explotación gandeira combinando a experiencia e a tradición dos nosos maiores coas innovacións aportadas pola ciencia e a Universidade.