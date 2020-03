El callejero de Ponte Caldelas ya rinde homenaje a Placeres Castellanos y Clotilde Fernández

0

El callejero de Ponte Caldelas ya tiene más nombres de mujer después de que el Concello hiciese efectivo el homenaje a dos de sus vecinas: Placeres Castellano Pan y Clotilde Fernández Orge. A una la recordará una plaza mientras que a la segunda lo será un tramo del paseo fluvial.

El alcalde, el socialista Andrés Díaz, recordó que Placeres Castellanos protagonizó «unha vida de película». Nacida en Ponte Caldelas, tuvo que irse al exilio durante la Guerra Civil, tras la muerte de su hombre y tres hijos varones. En Francia, «lonxe dos fillos que lle quedaban vidos e dunha terra á que non podía volver, Placeres xogábase a vida para loitar polo que non podía loitar na súa Galicia natal: defendendo os intereses dos traballadores». El alcalde recalcó que ahora ha llegado el momento «de facer xustiza» con esta caldelana. «Toca recoñecela na súa terra, que a viu nacer». «Desde a infancia queremos que o exemplo da Placeres guerrilleira siga sempre vivo nesta túa Ponte Caldelas, nas mulleres e nos homes, para que xuntos academos unha sociedade máis igualitaria, máis xusta e menos egoísta».

Sobre Clotilde Fernández Orge, «mamá Clotilde» como la llamaban cariñosamente familiares y vecinos, el regidor caldelano destacó que era «unha matriarca en maiúsculas de Ponte Caldelas». Añadió que «foi unha auténtica visionaria, unha muller moi adiantada ao tempo que lle tocou vivir, unha inconformista nata que soubo sacar adiante a principios do século XX varios negocios ao mesmo tempo e unha familia de, nada menos, que de dez fillos».

Díaz recuerda que «Clotilde deu luz a dez fillos e deu luz tamén a toda Ponte Caldelas» porque «nun momento no que en moi poucos lugares de Galicia había luz eléctrica aqúi viviuse un feito histórico e foi grazas a unha muller». El alcalde concluyó: «Quixemos darlle o seu nombre a este paseo do río pola vinculación de Clotilde con el, porque estas augas seguen xerando a luz que ilumina as nosas casas e as nosas vidas».