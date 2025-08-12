El local precintado en Combarro niega la acusación y alega trato discriminatorio por el Concello de Poio

La propietaria de la tapería que el Concello de Poio precintó el viernes en Combarro niega las razones alegadas para el cierre y afirma sentirse discriminada por el Ayuntamiento. Explica que dispone de licencia «desde el año 1957, que siempre fue usada por mi familia y después por mí» e incide en que «sobre estas cuestiones y otras relativas a temas urbanísticos ya se discutió en procedimiento judicial que ya está resuelto desde el 2013». Apunta que existe una resolución definitiva que le fue favorable por lo que «no tiene sentido que el Ayuntamiento intente abrir una y otra vez un procedimiento con el mismo fondo que ya ha sido tratado y resuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia».

Dice que el Juzgado abrió período de prueba en el procedimiento y que ella presentó la documentación que la avala mientras que la otra parte no lo hizo, «con lo cual mi licencia adquirió firmeza». Sostiene: «Yo sospecho que la Administración de Poio extravió la documentación» del caso del TSXG y criticó el precinto sin contrastarlo antes.

Esta empresaria niega infracciones urbanísticas, «acusación totalmente falsa y dañina» y rechaza irregularidades sanitarias.

Insiste la afectada en que en el caso de algún problema jurídico, su pretensión era que se revolviese entre su abogado y la Administración competente. Subraya que la terraza está en terrenos de Costas, fuera de la competencia municipal, por lo que el Concello debería aclarar si es a él o a Costas a quien tiene que dirigir sus peticiones.

«Quiero denunciar el trato discriminatorio del Concello hacia mi persona» porque entiende que el Ayuntamiento «no ha tratado al resto de negocios vecinos como a mí, ni les ha exigido las licencias», mientras que locales y terrazas están a la vista. «La distinta vara de medir está muy clara», asevera, reclamando su derecho a igualdad de trato.