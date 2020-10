Identificado un exempleado de un restaurante de Poio por continuos robos en el negocio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López Penide

Poio / Pontevedra 14/10/2020 13:28 h

Un vecino de Poio ha sido identificado por la Policía Local de este municipio en relación con un presunto delito reiterado de robo con fuerza, asaltos todos ellos perpetrados en un restaurante de la parroquia de San Xoán. Se da la circunstancia de que la persona investigada es un antiguo empleado de este negocio.

Desde la Jefatura reseñaron que la denuncia fue interpuesta por los responsables del establecimiento hace unos días, «logo de comprobar que unha das entradas fora forzada». No obstante, al haberse reforzado la seguridad de esta puerta, el ladrón no consiguió violentarla y acceder al interior del restaurante como sí ocurrió otras veces en el pasado.

En este punto, resaltaron que las cámaras de seguridad del establecimiento «serviron para identificar ao investigado, que ao parecer xa perpetrara varios roubos previos ao longo do último ano no local». Como consecuencia de estos asaltos, logró hacerse, presumiblemente, con dinero en efectivo, un televisor y un ordenador portátil.

Estos robos se sucedieron a lo largo de octubre y noviembre del 2019, así como en diferentes momentos del 2020. La Policía Local insistió en que «existen gravacións nas que se pode ver ao individuo accedendo ao interior do restaurante en plena noite, fóra do horario de actividade, nas horas previas ás que os responsables do negocio descubriron os furtos. Ademais, tamén hai varias testemuñas que reforzan a declaración do denunciante».

Añadieron que «no último intento de roubo con forza o responsable non foi quen de facer ceder a porta, que fora reforzada polo propietario, a modo de prevención».