Denunciado el dueño de dos perros que mataron media docena de patos en Lourido

Poio / La Voz 10/08/2020

La Policía Local de Poio ha denunciado a un vecino de Lourido, en la parroquia de San Salvador, por incumplir «de xeito reiterado» la Ley de Bienestar Animal. Desde el Concello precisaron que se trata del dueño de dos perros que mataron media docena de patos que habitan en el entorno del parque de Costa Xiráldez, en Lourido.

Añadieron que, «segundo puido constatar o corpo de seguridade municipal, os cans atópanse nunha parcela próxima á zona» y de la que ya habían huido en ocasiones anteriores. De hecho, «este é o terceiro expediente que os axentes abren contra este suposto infractor, que se expón a unha multa que pode oscilar entre os 100 e os 500 euros», precisaron.

Desde la Policía Local recordaron que «a normativa vixente establece que as mascotas non poden andar soltas pola vía pública». En cuanto al denunciado, indicaron que «ten a obriga de poñer os medios axeitados para que os seus cans non fuxan da parcela, actuación que, polo que puideron comprobar os axentes, non levou a cabo, pese a ser advertido en varias ocasións».

Desde el cuerpo municipal añadieron que la identificación de esta persona fue posible gracias al chip que portaban los perros, el cual fue analizado por la policía «despois do último ataque contra os patos, acontecido hai apenas uns días».