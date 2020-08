La ocupación turística en Poio cayó al 47 % en la segunda mitad de julio

0

La Voz de Galicia L. Penide

Poio / La Voz 04/08/2020 05:05 h

Como era previsible, la pandemia del coronavirus pasó factura al sector hotelero de Poio, que despidió julio con una ocupación que cayó hasta el 47 % en la segunda quincena. La concejala de Turismo, Silvia Díaz, destacó que la profesionalidad del sector atenuó, en parte, este descenso. Los negocios más afectados fueron aquellos que suelen trabajar con grupos organizados, mientras que la crisis, aparentemente, no se notó tanto en los establecimientos rurales, muchos de los cuales alcanzaron un 90 % de reservas.

La mayor partes de los visitantes fueron nacionales, de tal modo que, según precisó Díaz, «máis do 90 % (...) procederon doutras cidades do Estado español», circunstancia que «é comprensible, dadas as dificultades para poder realizar viaxes e traslados longos na situación na que nos atopamos».

Camiño de Asia

La edil de Turismo también destacó que un total de 51 peregrinos se desplazaron hasta la Casa Consistorial para sellar su acreditación. En su mayoría procedían de Madrid, Andalucía, Extremadura o Euskadi, si bien también se registraron extranjeros oriundos de Portugal o Rumanía.

En este sentido, este mismo lunes, el alcalde Luciano Sobral recibió a los integrantes del colectivo Camiño Universal a Santiago, que, «como xa é habitual desde hai máis dunha década, inician o Camiño de Asia desde o municipio de Poio». Estos peregrinos son reconocidos por realizar la ruta jacobea portando rosas blancas como símbolo de paz.

En cuanto a las previsiones de agosto, se espera que los porcentajes de ocupación se incrementen algunos puntos.