Poio anuncia la apertura gradual de sus parques infantiles

La Voz de Galicia Marcos Gago

Poio / La Voz 14/06/2020 18:28 h

El Concello de Poio anunció este domingo que la reapertura de sus parques infantiles será «dun xeito gradual e progresivo». La concejala de Seguridade Cidadá, Marga Caldas, señaló que se trata «dunha medida necesaria para poder garantir todas as medidas de seguridades, logo de que a Xunta decidise levantar, a partir deste lunes, o estado de alarma, sen deixar aos Concellos unha marxe mínima para ter todo a punto».

Los parques infantiles de Poio permanecen cerrados desde el 14 de marzo con la entrada en vigor del decreto del estado de alarma en España. El ejecutivo poiense manifestó que tiene claro que «non podemos actuar con improvisación á hora de abrilos e de establecer as medidas de seguridade pertinentes, por moito que a Xunta decidise saír do estado de alarma sen ningún tipo de comunicación previa». La edila Marga Caldas añadió: «Nós imos traballar para ter todas as medidas a punto no mellor tempo posible e que as crianzas teñan garantido todo o necesario en canto a seguridade e a hixiene».

Por último, el gobierno de Poio agradece a los vecinos «o esforzo realizado durante o devandito estado de alarma, no que a inmensa maioría da veciñanza deu cumprimento das directrices impostas polas autoridades», por lo que ahora, anima a los vecinos a seguir cumpliendo con las normas de distanciamiento social y de higiene para evitar posibles rebrotes.