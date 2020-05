Poio suspende las fiestas de San Xoán por la pandemia

0

La Voz de Galicia López Penide

Poio / La Voz 28/05/2020 18:08 h

Estuvieron esperando, como se suele decir, hasta el último suspiro, pero, al final, no podrá ser. Finalmente, el Concello de Poio anunció este jueves la suspensión de las fiestas patronales de San Xoán. De este modo, desde el gobierno local señalaron que se descartaba mantener la celebración de estos festejos «tal e como se viñan desenvolvendo tradicionalmente», al tiempo que anunciaron que se estaban estudiando «fórmulas e iniciativas que, na medida do posible, poidan axudar a paliar o impacto social derivado desta decisión».

De igual modo, prácticamente se ha descartado por el gobierno local el aplazamiento temporal de las fiestas, toda vez que se considera «moito máis lóxico retomalas o vindeiro ano nas súas datas habituais», apuntó Xosé Luís Martínez. En este sentido, el concejal de Festexos apostó decididamente por «manter as contratacións que se pecharon antes da crise derivada polo covid-19 de cara a cita do 2021».

La decisión adoptada este viernes supone que este mes de junio no se desarrollarán ni las tradicionales verbenas que amenizaban las noches de fiesta, ni se prenderá la hoguera central que se levantaba en la explanada de A Seca. Queda en el aire, eso sí, lo que ocurrirá con las decenas de hogueras que salpicaban el Concello de Poio la madrugada del 23 al 24 de junio, toda vez que se está pendiente de lo que decidan las autoridades competentes en la materia, las cuales «deben aclarar esta cuestión e, sobre todo, en que condicións se poderían realizar, en caso de que se aproben».

En cuanto a posibles alternativas a las fiestas, y dado que «hai que actuar con moita cautela, porque é imposible saber que vai suceder no futuro inmediato, por moito que a situación estea mellorando nos últimos tempos», Xosé Luís Martínez señaló que se podrían impulsar otras actividades siempre que «se poida garantir de xeito rigoroso as medidas de distanciamento e seguridade que establecen as autoridades sanitarias». A este respecto, aludió a que podrían organizarse eventos pensados para grupos reducidos en los que se respeten los aforos máximos.

Por lo pronto, precisó que «estamos estudando fórmulas pensadas para os cativos e tamén a posibilidade de organizar pequenas actuacións musicais». A estas se sumarían otras propuestas aprovechando la tecnología telemática para difundir a través de las redes sociales «contidos de calidade á veciñanza, tal e como se fixo en celebracións recentes, como o Día dos Maios ou das Letras Galegas».

Xosé Luís Martínez lamentó lo que entiende es una falta de implicación de la Xunta de Galicia. El concejal nacionalista reprocha la ausencia de directrices por parte de la Administración autonómica para la realización de las verbenas de verano, «limitándose unicamente a non opoñerse á celebración deste tipo de eventos».

En todo caso, entiende que el papel adoptado por el Concello de Poio «é o proceder axeitado no contexto actual».