Suspendidas las subidas de A Escusa y Ponte Caldelas

La Voz de Galicia López Penide

Poio / La Voz 21/05/2020 12:21 h

La Escudería Buxa Motor Poio, encabezada por su presidenta Noemí Blas Prieto, acaba de anunciar el aplazamiento de las dos pruebas automovilísticas organizadas por esta escudería, las subidas A Escusa y a Ponte Caldelas, que se esperan retomar el próximo año. Explicaron que, «a día de hoxe, 20 de maio, ningunha das administracións ou entes implicados na celebración deste tipo de probas deportivas -Xunta de Galicia, concellos de Poio e Ponte Caldelas, Federación Galega de Automobilismo,Garda Civil...- é quen de asegurar en que datas se poderán levar a cabo, que condicións de tipo sanitario haberá que cumprir e a repercusión económica que estes cumprimentos puideran implicar para a organización, así como as responsabilidades no caso de incumprimento, aforo permitido de público e como realizar o control do mesmo nos espazos abertos».

Tras recordar que «estamos en medio dun estado de alarma e que a autoridade competente actualmente é o Ministerio de Sanidade», incidieron en que «un dos nosos obxectivos prioritarios levar a cabo as mesmas sendo o máis escrupulosos posibles á hora de respectar os protocolos de seguridade regulamentariamente establecidos. Agora mesmo os protocolos, neste caso sanitarios e de vital e estrito cumprimento, precisos para levar a cabo a nosa actividade non están legalmente establecidos e, polo tanto, non podemos comprometernos a celebrar as probas sen coñecer os requisitos a cumprir».

Asimismo, dejan claro que no están dispuestos a que nadie se contagie por el coronavirus «por pequena que sexa a posibilidade (...) nas datas previstas».

Destacan, asimismo, que el Concello de Poio y el de Ponte Caldelas no pusieron impedimento alguno a esta decisión. Es más, «comparten e apoian os argumentos que nos levan ó aprazamento a 2021. É dicir, non é a parte económica a que motiva o aprazamento -aínda que seguramente veríamos reducidos os nosos ingresos procedentes do tecido empresarial-, senón que neste aspecto pensamos que é un exercicio de responsabilidade moral vendo as consecuencias que a pandemia está a producir», subrayaron al respecto.

Y de cara a los pilotos y aficionados, desde la Escudería Buxa Motor Poio les mandan un sentido mensaje: «Sentimos ter que tomar este camiño pero esperamos por riba de todo que vos atopedes ben de saúde e que no vindeiro ano podamos volver a desfrutar do noso deporte como vimos facendo durante todos estes anos. Botarásevos de menos».