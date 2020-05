Una decena de identificados por la emboscada a una patrulla en O Vao

Non pode quedar impune e os autores teñen que pagar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia López PEnide

Poio / La voz 05/05/2020 22:15 h

«O Concello de Poio vai actuar con contundencia». El alcalde Luciano Sobral anunció este martes que el gobierno tomará todas las medidas legales necesarias contra los agresores de dos agentes municipales en O Vao de Arriba, un hecho que no dudó en definir como «un punto de inflexión» con respecto a la situación del poblado: «O Concello ten que reflexionar sobre esta actitude e valorar, incluso, as condicións nas que se fan as visitas ao poboado».

Tiene claro que este tipo de hechos «non se poden consentir, non poden quedar impunes». Contundente, Sobral remarcó que lo ocurrido «non pode quedar no esquecemento e os autores teñen que pagar [...]. A Xustiza ten que actuar para que as persoas que obraron desta forma salvaxe e totalmente fóra de lugar paguen».

Por lo pronto, ya son una decena los identificados por un tumulto que terminó con una pareja de policías locales hospitalizada en Montecelo. Ambos ya recibieron el alta, si bien en el caso de la agente, al cierre de esta edición, iba a ser examinada para descartar que tuviese esquirlas de cristal en un ojo

Sobral volvió a insistir en que la solución al conflicto de O Vao sobrepasa las capacidades de un ayuntamiento como el de Poio, por lo que, al igual que realizó en innumerables ocasiones en el pasado, volvió a pedir la implicación del resto de Administraciones. «O problema empeza a ser endémico e cada vez vaise agravando máis. Hai solucións policiais, de represión ou de control dunha actividade ilegal, pero tamén ten que haber unha solución integral que resolva o problema de marxinalidade».

El incidente se produjo después de que, al hilo de las ocho de la tarde de este lunes, la Policía Local recibiese una llamada del 112 alertando de un altercado en O Vao de Arriba. «No acceso, xa onde están as primeiras chabolas, dous policías observaron que había moitos veciños no medio da calzada, e así que chegaron empezaron a tirarlles pedras. Saíron con bates e paus, e dous veciños tiñan un machado e unha machada», relató Antonio Duarte.

El jefe de la Policía Local de Poio recalcó que los dos agentes emboscados por la turba «o único que puideron facer foi protexerse do ataque e fuxir. En ningún momento saíron do vehículo ou cruzaron unha palabra con ningún veciño», añadió en relación con lo que fue el primer ataque de estas características que sufren agentes municipales.

«Coñecémolos porque diariamente estamos no poboado. Nós somos os que os empadroamos, os que controlamos as chabolas, os que denunciamos as vivendas ilegais e os que diariamente os paramos por infraccións de tráfico... Sabemos perfectamente quen nos atacou», recalcó.

Sospechan que el desencadenante fue un incidente previo del que fueron víctimas los guardias civiles que detuvieron a un joven, Ismael C. C., conocido por haberse saltado en el pasado el confinamiento, por atentado. En el marco de un operativo de la USECIC -Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Pontevedra-, se procedió a la identificación de esta persona, quien supuestamente agredió a los agentes. Nada más arrestarlo, un numeroso grupo de residentes del asentamiento se encararon con los guardias civiles y sus vehículos arrojándoles piedras y troncos de madera.

Tras reconocer que cualquier protección a mayores es bienvenida, Duarte dejó claro que «estamos preparados para o día a día, pero non para entrar no poboado, que aí fan falla equipos especiais de intervención». En este sentido, y en el caso de que se tengan que practicar arrestos en el asentamiento, de pedirán refuerzos de antidisturbios.

Además de los posibles cargos penales, las personas identificadas se exponen a fuertes sanciones administrativas por saltarse las medidas de confinamiento establecidas por el covid-19.