Un policía de Poio adopta al gato que rescató de un contenedor de basura

La Voz de Galicia López Penide

Poio / La Voz 15/04/2020 13:44 h

No cabe duda de que buena parte de la actualidad está centrada en la expansión de la pandemia del coronavirus, una circunstancia que, no obstante, no impide que los cuerpos de seguridad continúen realizando sus cometidos habituales. Entre estos, se encuentra el de «protexer a vida dos seres vivos», algo de lo que puede dar buena cuenta un pequeño gatito que un desaprensivo arrojó en un contenedor ubicado en el lugar de Fontenla, en el municipio de Poio.

Al tiempo que se ha abierto por parte de la Policía Local de este Concello una investigación para identificar «ao autor deste delito animal», desde la Xefatura Municipal de Poio se congratularon de que «este pequecho xa non ten nada que temer». A este respecto, destacaron el hecho de que el propio agente que realizó esta intervención ha decidido adoptar al cachorro de minino: «Non se puido resistir e daralle a protección e coidados que precise».