Poio recomienda la suspension de las fiestas de los próximos días en el municipio

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Poio / La Voz 12/03/2020 09:30 h

El Concello de Poio ha recomendado a las asociaciones y comisiones de fiestas a que no se celebren eventos de carácter lúdico que estaban previstos en el municipio para estos próximos días. El gobierno local insta, de esta forma, a que los organizadores de eventos, que no dependen del Concello, suspendan las fiestas de san Gregorio de Raxó, el Enterro do Galo Bruxo y las fiestas de san Xosé. «Trátase de citas que poden congregar a un gran número de persoas de diferentes idades nun intre no que a expansión do virus, aínda que non chegou ao noso concello, atópase nun momento álxido noutras localidades do Estado».

Por su parte, el Concello anunció la suspensión o aplazamiento de varias actividades que estaba previsto que se hiciesen este fin de semana. No habrá concurso de comparsas de Campelo, que iba a ser el domingo. «Esta decisión foi consensuada con todas as asociacións que tamén participan na súa organización e o Concello agradece a súa sensibilidade e comprensión», apuntan desde el equipo de gobierno. Asimismo, las dos próximas rutas del programa 8 fitos no Camiño, que se iban a desarrollar los sábasod 14 y 21, quedan aplazadas, pendientes de una nueva fecha.

Por último, el Concello precisó que «segue as directrices propostas tanto polo Goberno central como pola Xunta de Galicia, como medidas preventivas».