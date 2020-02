El Poio se estrella contra un UCAM Murcia muy organizado

0

pontevedra / la voz 22/02/2020 20:23 h

El conjunto murciano consiguió este sábado llevarse los puntos de una batalla que dominaron desde el primer minuto ante un Poio Pescamar que no encontró su mejor versión en todo el partido. Un gol tempranero de Pepa desde el punto de penalti a los tres minutos de juego permitió a las universitarias asentar su juego sobre la cancha frente a unas rojillas, que intentaban reaccionar presionando desde el área local. No lo conseguían, las murcianas dominaban el espacio y frenaban todas las tímidas amenazas de las chicas de Raúl Jiménez. Antes de que el árbitro pitase el final del primer tiempo, dos goles consecutivos de las locales acabaron por aniquilar a las chicas del Poio. El fatídico minuto 19 lo inauguró Patri con una vaselina dentro del área y el segundo, de Noelia, culminó una pared con Lola y dejaba a las rojillas descabezadas. 3-0 en el electrónico y al descanso. Las instrucciones de Raúl Jiménez en el vestuario no sirvieron para dar una vuelta al encuentro. Es cierto que hacían falta muchos giros para poder remontar un 3-0, pero por ganas de las visitantes no era.

En la reanudación, el Poio aumentó la intensidad de su juego, pero no fue suficiente ante un UCAM Murcia demasiado bien asentado en la pista. En el tramo final Raúl Jiménez recurrió al juego de cinco para intentar voltear el luminoso, pero pese a este cambio táctico fue el conjunto universitario el que aumentaría la renta, otra vez, por mediación de Patri. La jugadora local robó un balón y marcó a puerta vacía. Con el 4-0 en el marcador se apagaban las opciones de las rojillas, que en toda la tarde no lograron generar ocasiones reales de gol ni tampoco hacer un juego bien dibujado que generase peligro en el área local.

Cuando ya parecían estar desahuciadas, un potente disparo de Daniela Sousa desde fuera del área subía unos segundos después de que lo hiciese Patri el único gol rojillo del partido. Con el tanto de honor en el marcador, siguieron intentándolo hasta el pitido final, pero la ventaja de las locales era demasiado amplia. El UCAM Murcia supo aguantar el empuje para dejar al Poio Pescamar vacío, otra vez, a domicilio.