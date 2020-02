El Froiz sale a rodar en la primera sesión de la temporada

0

19/02/2020 19:20 h

19/02/2020 19:20 h

El Froiz ya ha encendido los motores de la temporada. Concentrados desde el pasado martes en el hotel Campaniola de Poio, este miércoles salieron a rodar para hacer ese primer test que evalúa el estado de forma de los corredores. «Foi un adestramento para facer piña, probar as novas bicicletas, aqueles que aínda non o fixeran, e ver como están todos», explicó el director deportivo, Evaristo Portela, a la vuelta de una etapa preparatoria de 80 kilómetros que discurrió por Sanxenxo, A Lanzada, San Vicente y de vuelta para Pontevedra por la costa. Esta concentración que se realiza cada año en las mismas fechas es para el Froiz una cita imprescindible para que los corredores se conozcan y refrescar, además, los objetivos de la temporada. «Este ano os máis novos teñen que ser competitivos na Copa de España e os veteranos terán que loitar por a Volta a Coruña», recalcó Portela, que este año ha diseñado un equipo con especialistas en montaña mucho corredor novel.

El Froiz se ha reforzado con el portugués Iuri Leitao para competir en velocidad. Sin embargo, el corredor luso no podrá estar en la primera cita del equipo en Almagro por tener que viajar con su país a la Copa del Mundo de pista. Llegó del Sicasal de Portugal después de la baja de Cristian Mota y es una de las grandes apuestas del equipo diseñado por Portela para la temporada 2020. «Temos 18 ciclistas que chegan para as competicións que temos previstas en España e Portugal, este ano fixemos unha aposta e demos a palabra aso corredores, deixamos moitas opcións coas que se reforzou a competencia», reconoce Evaristo Portela, que este año tiene un equipo con ciclistas jóvenes en construcción y con veteranos que deberán tirar del carro de los títulos. Pero este año no es una de las cosas que más preocupan al equipo, que tiene una apuesta a medio y largo plazo.

En la categoría élite cuenta con Iván Martínez, Marcos Jurado, Patrik Videira, Víctor Romero, Nicolás Antorena y Samuel Blanco, que estarán acompañados por doce corredores sub-23: Iuri Leitao, Aarón Mariño, Aitor Bugarín, Abel Franco, Entrialgo, Ramón Fernández, Guillermo García, Jesús Rodríguez, Roi Domínguez, Jorge Suárez, Jake Wright y Adrián Barros.

El equipo estará concentrados en el Hotel Campaniola hasta el próximo viernes.