Marcha solidaria por la Variante Espiritual en Poio

Poio 16/02/2020

Una numerosa comitiva de vecinos y visitantes, impulsados por un espíritu solidario y el deseo también de pasar un buen tiempo andando para conocer mejor Poio, salió esta mañana desde Casa Pepe para recorrer la Senda Espiritual e da Costa, que discurre por buena parte del municipio. La lluvia no desanimó a los senderistas que acudieron con buen ánimo para realizar la marcha por este concello. Esta iniciativa la organiza Natur Galiza Club, con la colaboración de la concejalía de Deportes, a través del programa Poio Móvese. La organización destacó entre las novedades que «os participantes terán a oportunidade de facer doazóns de produtos non perecedeiros, que serán entregados ao Banco de Alimentos de Poio para a súa distribución entre as familias necesitadas».

Este año se ha optado por un cambio significativo del trazado, según explicó el presidente de Natur Galiza, Juan Romero. La ruta permitirá recorrer diez kilómetros con un nivel de dificultad medio bajo y que incluye el paso por distintos puntos de la Variante Espiritual del Camino Portugués y de la fachada litoral de las parroquias de San Xoán y San Salvador. De esta forma, los participantes se acercan a lugares relevantes del municipio como la Casa Museo de Colón, la senda da Ostreira y Lourido, entre otros.

La convocatoria gozó de una buena aceptación entre los aficionados al senderismo y vecinos en general y reunió a unas 260 personas. Se han acercado hasta Poio vecinos de A Coruña, Santiago, O Porriño, Cangas y Pontevedra, entre otros lugares. La concejala de Deportes, Marga Caldas, puntualiza que esta es «unha gran oportunidade para coñecer e poñer en valor a Variante Espiritual» a la vez que sirve para fomentar «a convivencia e os hábitos saudables».