Rocío Viéitez se congratula del reconocimiento oficial de las víctimas de violencia vicaria

Rocío Viéitez, madre de las niñas asesinadas en Moraña en el año 2015 Cedida por Rocío Viéitez

Hace seis años, cuando la expresión violencia vicaria, apenas tenía calado social, David Oubel asesinaba brutalmente a sus dos hijas en su casa de Moraña, crimen por el que sería sentenciado, por primera vez en España, a prisión permanente revisables. Este miércoles, el DOG publicó la modificación de la ley autonómica para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, una reforma de la que se congratuló por redes sociales la madre de las pequeñas porque supone el «recoñecemento retroactivo da figura de vítima vicaria».

«Desde o 31 de xullo do 2015 son seis anos e aínda quedan cousas por pechar», añadió Rocío Viéitez. De igual modo, no dudó en agradecer «que o BNG presentase a proposta non de lei para modificala», agradecimiento que extendió al resto de partidos políticos por su respaldo. «Chega moi tarde para min cando [o] precisei, pero chega», concluye su mensaje.

En su exposición de motivos, el texto publicado por el DOG refiere que «defínese a violencia vicaria como aquela violencia que se exerce sobre a muller co fin de lle causar o maior e máis grave dano psicolóxico a través de terceiras ou interpositas persoas e que acada o seu grao máis elevado de crueldade co homicidio ou asasinato desas persoas (fillos e fillas, nai, pai, parella actual...)».