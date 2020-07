Moraña asará 50 carneiros ao espeto que los vecinos degustarán en sus casas

0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Moraña / La Voz 23/07/2020 12:15 h

Una celebración más íntima, pero una celebración igualmente. El covid-19 no ha podido con la Festa do Carneiro ó Espeto, que se ha reinventado para poder cumplir con su edición número 51. La veterana cita gastronómica no tendrá este año la tradicional y multitudinaria comida en la carballeira de Santa Lucía, pero el Concello anunció que se asarán cincuenta carneiros en la explanada del multiusos y que los comensales, que los han reservado previamente, podrán ir a recogerlos para degustarlos en sus casas con sus familias. De esta forma, se cumple con las medidas de seguridad sanitaria y se mantiene la celebración del festejo más famoso de Moraña.

Los carneiros se asarán el próximo domingo y los cincuenta animales serán suficientes para que disfruten de las comidas familiares un millar de personas distribuidas en sus viviendas en toda la comarca. El Concello explicó que el asado seguirá la técnica artesanal y que ha hecho tan famoso este evento gastronómico. Las hogueras para el asado de los animales se encenderán al alba y las personas encargadas de recoger los carneiros ya cocinados podrán hacerlo a partir de las 13.3o horas, recordándoles que tendrán que hacerlo con su coche.

La Festa do Carneiro ó Espeto de este año ha optado por estrictas medidas de seguridad sanitaria y también por priorizar las comidas de los vecinos de Moraña. La alcaldesa, la popular Luisa Piñeiro, explicó: «Estamos muy satisfechos de poder mantener nuestra tradición y dar respuesta a los vecinos, ya que el 25 % de la población de Moraña va a compartir el Carneiro ó Espeto». La regidora añadió que «lógicamente echamos de menos a toda la gente que acudía del resto de Galicia y de España para abarrotar nuestra localidad y a los que esperamos ver el próximo año». Piñeiro también agradeció el esfuerzo de todos los integrantes de la organización y la puesta en marcha de los protocolos «pioneros a la par que ágiles».

La programación complementaria de incluye una decena de espectáculos variados, que exigen la retirada previa de entrada gratuita, uso de mascarilla, respeto al asiento asignado, higiene de manos en la entrada y acceso ordenado y espaciado del público. Este viernes por la noche se presentará al aire libre el documental El secreto de la Festa do Carneiro y habrá un concierto de De Vacas. El sábado tendrá lugar el espectáculo de Nuevo Circo, el humor de Piscore y el concierto del cantautor Luis Emilio Batallán. El domingo habrá animación de calle con la charanga Os Encerellados, el humor del monologuista Xosé Antonio Touriñán y la música de Galifunk Brass. Por la noche, Amantes da Terra, espectáculo de música, baile y folklore de la compañía Queimán e Pousa pondrán fin a los festejos de la edición de este verano.