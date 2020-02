La Diputación critica que la Xunta opte por situar el GES en Moraña

0

La Voz de Galicia cristina barral

moraña / la voz 26/02/2020 21:38 h

Una propuesta cerrada y unilateral que apuesta por situar el grupo supramunicipal de emergencias (GES) que tenía su sede en Valga en Moraña. Para la Diputación de Pontevedra fue una «sorpresa maiúscula» la decisión de la Xunta de situar el servicio en Moraña. El diputado provincial Gregorio Agís (PSOE) participó este miércoles en Santiago en la comisión de seguimiento de los GES. La decisión de emplazar el GES en Moraña obliga a reconfigurar el propio sistema, «algo que nin se consensuou e do que non se informou á Deputación», dijo el concejal de Poio. El diputado señaló que no entra a valorar la idoneidad de Moraña como sede del GES y por eso se abstuvo en la votación, como hizo la Fegamp.

«Non coñeciamos a proposta, pero os modos e as formas da Xunta son máis propias do absolutismo que dun sistema democrático», afirmó Agís.También lamentó que no se aceptara la propuesta de la Diputación de Pontevedra de posponer la decisión hasta el lunes para adoptar una posición conjunta, al tiempo que acusó al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de decidir el emplazamiento sin consultar. Cuestionó, igualmente, que no se valorara la propuesta de Caldas de Reis o el ofrecimiento de Cuntis. Por su parte, Vicepresidencia de la Xunta indicó que la comisión de seguimiento de los GES acordó constituir un GES en Moraña para dar cobertura a la comarca Ulla-Umia. La propuesta de la Xunta fue aprobada sin votos en contra y con los votos a favor de la Administración autonómica y las diputaciones provinciales de A Coruña y Ourense. Ahora el Concello de Moraña tendrá que ratificar la decisión para, posteriormente, proceder a la contratación de los efectivos y su formación. Según la Xunta, la ubicación del nuevo servicio en Moraña cumple los criterios técnicos y permite «un reparto máis equitativo da poboación atendida por cada un dos GES resultantes da nova configuración no ámbito do Ulla-Umia». Con la reestructuración, el GES de Moraña prestará servicio a este concello, Caldas, Portas, Catoira, Campo Lameiro, Cuntis y Barro. Por su parte, el GES de Padrón suma Valga y Pontecesures, mientras que el de A Estrada alivia su carga de concellos.