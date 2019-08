La alcaldesa de Moraña pide que se archive la causa de la Patos

0

La Voz de Galicia L. Penide

pontevedra/la voz 05/08/2019 19:51 h

En apenas poco más de cien segundos, la alcaldesa de Moraña, la popular Luisa Piñeiro, contestó las cuatro preguntas que le formuló el BNG en relación a su citación como investigada en una pieza separada de la operación Patos, circunstancia que motivó la celebración de un pleno extraordinario. «Acollinme ao meu dereito a non declarar por carecer do expediente», señaló, al tiempo que anunció que su abogado había solicitado, por un lado, el procedimiento judicial y, por otro, el archivo de la causa en la parte que le concierne.

Dejó claro que ni su situación procesal ni el procedimiento están afectando en nada al Concello de Moraña, dado que lo que se investiga es un contrato que no se tramitó desde el Ayuntamiento. Esta pieza separada que se instruye desde Pontevedra está centrada en las obras que se realizaron en el campo de fútbol, subvencionadas por la Diputación Provincial cuando era presidida por Rafael Louzán.

«Ningún expediente do Concello de Moraña forma parte desta causa», insistió, quien dejó claro que «non teño que ocultar ningunha información. Sempre fun moi transparente». Añadió que estará dispuesta a prestar declaración judicial voluntaria en el momento que reciba las diligencias y sepa qué se investiga.

Tras escuchar a Luisa Piñeiro, el portavoz municipal del BNG, Marcos Suárez, situó el pleno en el marco de la normalidad democrática, al tiempo que subrayó que «non pretendemos facerlle un xuízo político paralelo, nin un xuízo público». Tras recordar que el PP «é o único partido de toda Europa que está condenado por corrupción», palabras que molestaron profundamente a Luisa Piñeiro, Marcos Suárez dejó claro que en aras de la presunción de inocencia no solicitan la dimisión de la alcaldesa.

No obstante, y después de «desexarlle a maior das sortes no ámbito persoal», el dirigente nacionalista advirtió de que, en el caso de una sentencia no favorable, «desde logo, veriámonos obrigados a pedir responsabilidades políticas e a súa dimisión como alcaldesa e concelleira».

«Ao mellor ten que preguntar á xuíza, non a min», respondió Piñeiro cuando se le preguntó por qué pasó de ser testigo a investigada. Matizó que consta «como cooperadora necesaria por pedir unha subvención (...). Estou moi tranquila, non teño ningún problema en que me citaran».