Jennifer, venezolana residente en Marín: «Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son once personas. De tres ya sacaron sus cuerpos»

Marcos Gago Otero
Marcos Gago MARÍN / LA VOZ

MARÍN · Exclusivo suscriptores

La magnitud de la tragedia causa gran dolor entre la comunidad que reside en Galicia

29 jun 2026 . Actualizado a las 14:32 h.

La historia de Jennifer evidencia, por sí sola, la dureza de lo que viven miles de familias en la propia Venezuela y en los países como España en su diáspora, que es muy numerosa, por todo el

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete