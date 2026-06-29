Jennifer, venezolana residente en Marín: «Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son once personas. De tres ya sacaron sus cuerpos»
MARÍN / LA VOZ
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La magnitud de la tragedia causa gran dolor entre la comunidad que reside en Galicia29 jun 2026 . Actualizado a las 14:32 h.
La historia de Jennifer evidencia, por sí sola, la dureza de lo que viven miles de familias en la propia Venezuela y en los países como España en su diáspora, que es muy numerosa, por todo el