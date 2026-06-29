Jennifer, venezolana residente en Marín: «Gran parte de mi familia estaba en uno de los edificios que se derrumbó. Son once personas. De tres ya sacaron sus cuerpos»

La historia de Jennifer evidencia, por sí sola, la dureza de lo que viven miles de familias en la propia Venezuela y en los países como España en su diáspora, que es muy numerosa, por todo el

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