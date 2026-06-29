La alcaldesa de Marín sobre la familia de vecinos venezolanos desaparecida: «La última noticia es que no tenemos noticias, seguimos en la misma situación»

Ramón Leiro

Un silencio de varios minutos que solo rompían los coches que pasaban por delante del Concello de Marín. Cerca de cuatro minutos de aplausos al acabar. Muchas lágrimas contenidas en los ojos y un gran sentimiento de dolor. Estas son las sensaciones y la escena que se vivió este lunes al mediodía ante la Casa Consistorial en una concentración convocada por el Ayuntamiento para mostrar la solidaridad con los parientes de los cuatro vecinos -los padres y dos hijos pequeños- desaparecidos en el terremoto de La Guaira. Varias personas con camisas con la bandera de Venezuela, abrazos, más lágrimas y una petición: que se incrementen los medios de rescate y que alguien, quien sea, mande maquinaria pesada al edificio bajo cuyos escombros sus familiares creen que se encuentran Yhosvany, Adela, Ulises y Lía. La esperanza, a estas alturas, es un hilo, pero todavía los que los conocen se aferran a él y solo pueden suplicar, rogar, entre sollozos, que alguien mande algún medio de rescate a ese edificio.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, además de leer un comunicado donde insistió en esta petición de ayuda, también atendió a la prensa al acabar. «La última novedad es que no hay novedad, es decir, llevamos prácticamente en la misma situación desde el mismo viernes y cada vez las horas se hacen más duras y más cuesta arriba». La regidora indicó: «No tenemos ninguna noticia, es verdad que muchos miembros de su familia, y sus parientes que residen aquí en Marín, nos hemos puesto en contacto, pero nadie sabe nada.

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Ramallo dio voz a la desesperación que viven estos familiares: «No queremos dejar de perder la esperanza. Sabemos que están en la peor zona, que era a la que ellos iban, y no hay noticias de ninguno de los cuatro. Es verdad que tenemos otras personas venezolanas aquí en Marín que sí han podido localizar a sus familiares, pero en este caso de los cuatro miembros de esta familia seguimos sin saber nada de ellos desde que emprendieron este viaje».

El gobierno marinense facilitó toda la información oficial que iban recibiendo a través de las vías oficiales como el consulado de España en Caracas, de la Xunta y de la Subdelegación del Gobierno. «Nos consta que ahora mismo la situación es un poco caótica, un poco difícil de gestionar también desde el punto de vista administrativo. Hemos puesto en contacto a sus familiares directos con los números del consulado para que ellos puedan aportar detalles del viaje y zonas del residencia que puedan ayudar a aclarar mejor la situación y en eso nos mantenemos desde el sábado».

Lucía Guede, directora del colegio de la Inmaculada: «Es una familia agradable, cercana, servicial, muy activa en el centro»

Todo el claustro de profesores del colegio de la Inmaculada acudió a la convocatoria del Concello, así como muchos padres y alumnos. La directora del colegio, Lucía Guede, conoce bien a la familia porque los dos pequeños están matriculados en este centro educativo y, de hecho, fue ella quien dio la voz de alarma al interesarse por saber cómo se encontraban tras el terremoto y ver que no era posible localizarlos. «Sabemos que la hermana se ha acercado a Venezuela y que están preocupados por la maquinaria que necesitan para poder levantar los escombros. Sabemos que la UME está en zona cero, pero creemos que en el edificio donde estaban ellos ubicados se necesita que se levante con grúas y maquinaria pesada».

Ramón Leiro

En Marín vive una tía de esta familia, que mantiene constante contacto con el colegio y el Concello. En el colegio tienen ya la vista puesta en septiembre para organizar algo desde el colegio. «La comunidad escolar está muy afectada. Las familias no dejan de llamar, de preguntar, los profesores están agobiados con mucha preocupación. Estamos deseando tener noticias, con mucha esperanza y sabemos que el tiempo apremia y han pasado muchas horas, pero intentamos tener fe y que aparezcan».

Guede resaltó que se trata de una familia muy integrada en la sociedad marinense. «Son una familia muy involucrada en Marín y muy querida. Fundaron con la ayuda del colegio la escuela de hockey desde el año 2022. Tenían un grupito de un equipo que ya participó en competiciones con otras escuelas. Es una familia que siempre estaba ahí para todo lo que les pidieses en el colegio. Es una familia agradable, cercana, servicial, muy activa en el centro».

Entre los venezolanos presentes se encontraba Joan Andrade: «Es una tragedia muy fea la que se vive en Venezuela y tengo muchos compañeros que están afectados. De verdad que es muy fuerte». Apunta que a su familia en concreto no le pasó nada, pero subraya: «Tengo muchos amigos y de aquí de Marín esta familia desaparecida son amigos míos. Tenemos la esperanza de que estén vivos». Visiblemente emocionado, señaló: «No tengo palabras. Son amigos míos. La hija pequeña estudió con la mía y el padre trabajó conmigo y la mujer era amiga»