Así estaba escondida la droga que apareció en un contenedor en un buque que hizo escala en Marín

Guardia Civil

Oculta en unos «bultos extraños» en el equipo de refrigeración de uno de los contenedores de un buque que hizo escala en el puerto de Marín, se encontraban más de 40 kilos de cocaína «distribuida en paquetes», según informó la Guardia Civil de la UDAIFF, junto con la unidad de análisis de riesgo (UAR) del puerto de Marín, integrada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. El vídeo que acompaña esta información permite hacerse una idea de lo que se encontraron los agentes cuando revisaron este contenedor que tenía origen en Perú.

Según se indica en un comunicado oficial, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria localizaron el alijo de droga cuando los investigadores «decidieron inspeccionar un lote de contenedores sospechosos, con perfil de riego, que se encontraban en la terminal marítima». Se trata también de inspecciones que se llevan a cabo habitualmente para detectar la introducción de drogas por vía marítima. En el contenedor se encontraron 41,29 kilos de cocaína, según las pruebas del narcotest.