El Concello de Marín pide a la concesionaria de la piscina que explique cómo se hizo la contratación del monitor denunciado por presunta agresión sexual a menores

Piscina municipal de Marín Ramón Leiro

El Concello de Marín informó este viernes, a través de un comunicado, que este jueves abrió «un expediente á actual empresa concesionaria da xestión da piscina municipal» para pedir por escrito «información detallada de como se realizou o contrato entre a empresa e o centro educativo do que depende o home denunciado por presunta agresión sexual a seis nenas nesta instalación municipal».

En su comunicación, el Concello sostiene: «A xestión do persoal, tanto o subrogado da anterior concesión como o doutras posibles relacións laborais é unha competencia propia do adxudicatario». Recuerda el gobierno marinense que esta empresa también había ganado la anterior concesión de la instalación. El Ayuntamiento precisa: «Neste caso, a vinculación do sospeitoso é un convenio entre o centro educativo do que depende o sospeitoso e a empresa concesionaria para a realización de prácticas no mercado laboral, non tendo o Concello de Marín ningunha vinculación nesta relación laboral».

La jueza envía a prisión a un monitor de la piscina municipal de Marín por seis presuntos delitos de agresión sexual a menores de 16 años La Voz

El equipo de gobierno subraya: «Así a todo, sendo unha instalación municipal e coa intención de auditar completamente este proceso, desde o Concello solicitamos á concesionaria que faga constar por escrito como foi o procedemento de contratación coa persoa denunciada». De forma más concreta, se le pide a la empresa «que fata constar por escrito como foi o procedemento de contratación coa persoa denunciada, se se lle requeríu toda a documentación relacionada coa prevención de abusos sexuais, cales eran as funcións concretas da persoa, tendo en conta o seu réxime de prácticas; quen ou quenes eran os seus titores, encaragdos de supervisar o seu desempeño dos labores adxudicados e se se cumpliron os protocolos en todo o proceso».

Por su parte, La Voz de Galicia contactó esta tarde con la empresa concesionaria, que declinó hacer declaraciones sobre lo ocurrido.