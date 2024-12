El pleno de Marín ratifica a la princesa Leonor como hija adoptiva

La princesa de Asturias se incorporó el 29 de agosto a la Escuela Naval y está próxima a terminar este mes su formación en Marín Ramón Leiro

El pleno de Marín, con los votos a favor del PP y del PSOE y el rechazo del BNG, ratificó este jueves el nombramiento de la princesa Leonor de Borbón y Ortiz como hija adoptiva de este municipio. La aprobación definitiva de esta propuesta se realizó en la sesión habitual de la corporación local, después de que no se hubiese presentado ninguna alegación en los quince días que el expediente estuvo expuesto en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la Sede Electrónica municipal. Se repitió así el sentido de la votación del pleno donde se acordó el inicio del expediente y que se llevó a cabo en noviembre. Tras la sesión de la corporación de este jueves, el siguiente paso a seguir será la convocatoria de un pleno extraordinario, para el que todavía no hay fecha, y al que acudirá la princesa de Asturias para recoger este nombramiento.

La alcaldesa de Marín, la popular María Ramallo, justificó el nombramiento de Leonor de Borbón como hija adoptiva, siguiendo la misma ruta que una corporación anterior realizó con su padre, el actual monarca Felipe VI, cuando en 1986 estaba en la villa recibiendo instrucción militar como guardiamarina de primero, que se corresponde al tercer curso de la Escuela Naval. Ramallo manifestó: «Marín ten un forte vínculo establecido coa Casa Real por ser sede da Escola Naval Militar, onde a princesa, así como o fixo no seu día o seu pai, o rei Felipe VI, está a realizar unha parte da súa formación castrense». La regidora añadió: «Este vínculo marca toda a súa traxectoria, así como o que lle une a outras cidades nas que se formou e formará». María Ramallo aseguró: «Para nós como Concello é un orgullo, como xa foi no seu día co actual rei, poder outorgar esta distinción».

Desde el ejecutivo marinense se subraya que nadie alegó en contra de este nombramiento en el período en que el expediente estuvo a exposición pública. En declaraciones previas al pleno de este jueves, sin embargo, el BNG manifestó su desacuerdo apelando a la «coherencia cos nosos ideais republicanos e democráticos» y su «aposta pola igualdade das persoas». El Concello no puede, por el momento, concretar la fecha del pleno extraordinario, «no que se votará e, finalmente, outorgará, esta distinción á princesa de Asturias, que pronto deixará de residir na nosa vila para continuar a súa formación na Armada ao bordo do buque Juan Sebastián de Elcano». La futura jefa del Estado embarcará en el buque escuela de la Armada en enero para la realización de su crucero de instrucción con sus compañeros de promoción, navío con el que atravesará el Atlántico. Está previsto que el Elcano regrese a Marín en julio para asistir, con el resto del batallón de alumnos, la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada y jura de bandera de los aspirantes a guardiamarina. Se espera que ese día también la princesa también presente tal y como hizo el verano pasado cuando visitó por primera vez Marín precisamente para los actos del Carmen, acompañando a su padre Felipe VI y recién salida de la Academia General del Ejército en Zaragoza.