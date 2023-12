Despedida en la intimidad de los dos jóvenes fallecidos en el accidente de Marín

Ramón Leiro

Las familias y allegados más cercanos de Brais Sestelo, de 17 años, y de Rubén Farto, de 16, los dos jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico del viernes por la noche en la PO-313 en Marín, los despidieron este domingo en la más estricta privacidad, tras su traslado al crematorio para su incineración. Previamente y en un velatorio multitudinario, vecinos y amigos expresaron su solidaridad con las familias destrozadas por el trágico suceso que segó las vidas de estos jóvenes, un accidente que ha conmocionado a su localidad natal, por la edad de los dos fallecidos y porque eran muy conocidos en la villa. Tanto Brais Sestelo como Rubén Farto estuvieron muy vinculados al mundo deportivo de Marín y la muerte del segundo causó tal consternación que su club, la escuela de fútbol Villa de Marín, canceló el sábado las finales del Torneo Tucho de la Torre, organizado por la entidad local y en cuyo equipo juvenil estaba integrado Rubén.

En el Concello de Marín y otros edificios oficiales, las banderas ondean a media asta en el segundo día de duelo oficial decretado por el Ayuntamiento. Están suspendidas mientras dure este luto oficial todas las actividades festivas, culturales y deportivas en señal de respeto por los dos fallecidos y de solidaridad con sus familias. En A Raña, donde se ubican los dos tanatorios marinenses, el espacio se hizo pequeño para la gran cantidad de personas, muchos de ellos jóvenes, que se acercaron hasta el lugar para dar su pésame. Este mediodía, a la hora de la salida de los féretros en los coches fúnebres reinaba el silencio, solo roto por los aplausos de aquellos que quisieron rendirles su último tributo.

Está previsto que este lunes, a las 12 horas, tenga lugar el funeral por Brais Sestelo, en la iglesia parroquial de Mogor, en Marín.

Mientras tanto continúa la investigación del accidente que se produjo en el entorno de kilometro 1,5 de la PO-313 en el lugar de Coirados, en el límite del casco urbano de la villa pontevedresa. El suceso se produjo, según informó en el viernes la Policía Local de Marín cuando se produjo «unha colisión frontal entre dous vehículos». El Concello explicó que «un deles, un Golf, que subía a estrada, perdeu o control e outro coche, que baixaba, non puido esquivalo». Como resultado de la colisión murieron los dos jóvenes que estaban sentados, con el cinturón de seguridad puesto, en los asientos traseros del vehículo. Al Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) fueron trasladados los dos ocupantes del otro coche, un Nissan, y la copiloto del conductor del Golf. Los tres fueron dados de alta del Hospital Montecelo este sábado.

El conductor, un joven de 20 años, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. El Concello afirmó este sábado, en su última actualización sobre la investigación que «inicialmente, as probas ata agora recabadas indican un exceso de velocidade por parte do conductor do Golf. A Policía Local, instructora do seuceso, seguirá a dar datos a medida que estean oficializados».