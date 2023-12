La Policía apunta al exceso de velocidad como causa probable del accidente mortal de Marín

Los jóvenes fallecidos viajaban en el asiento trasero del Golf verde Ramón Leiro

El exceso de velocidad del conductor del Golf es la causa que la Policía Local de Marín apunta como hipótesis más probable del accidente de tráfico que el pasado viernes por la noche segó la vida de dos jóvenes, Rubén Farto, de 16 años, y Brais Sestelo, de 17, en esta localidad pontevedresa. Ambos iban sentados, con el cinturón puesto, según confirmó el Ayuntamiento, en los asientos traseros del vehículo siniestrado.

«Inicialmente as probas ata agora recabadas indican un exceso de velocidade por parte do conductor do Golf. A Policía Local, instructora do suceso seguirá a dar datos a medida que estean oficializados», informó este sábado el Concello de Marín en un comunicado oficial. No ha trascendido a qué velocidad consideran los agentes que el conductor del turismo iba por encima de lo marcado para esta vía autonómica. Cabe señalar que a escasa distancia de donde se produjo el accidente, antes de entrar en una curva, hay una señal horizontal de tráfico que recuerda a los conductores la prohibición de circular por encima de los cincuenta kilómetros por hora.

El trágico suceso ocurrió el pasado viernes en la carretera PO-313 a su paso por el lugar de Coirados, en el límite del casco urbano de Marín. El conductor de un Golf, donde iban cuatro personas, estaba subiendo la ladera de esta carretera, que une Marín con Moaña, y según indicó el Concello, «perdeu o control e o outro coche que baixaba [un Nissan], non puido esquivalo». El Concello de Marín, que manifestó su pésame por tan terrible tragedia, explicó que el conductor, de 20 años, dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. Las diligencias de la investigación corren a cargo de la Policía Local de Marín.

Una testigo del accidente mortal de Marín: «Oí un golpe seco, salimos a la ventana y ya vimos dos coches siniestrados» Marcos Gago

El Concello de Marín decretó dos días de luto oficial y las banderas ondean desde primera hora de la tarde de este sábado a media asta en señal de duelo y respeto por las víctimas mortales y sus familias. El suceso ha causado una gran conmoción en esta villa, ya que los dos fallecidos eran jóvenes y muy conocidos, sobre todo por su vinculación con el mundo del deporte base.

El adiós más duro a Brais y Rubén, el mundo del deporte y la sociedad de Marín lloran la muerte de los dos jóvenes Marcos Gago

Por su parte, desde el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) se informó de que los cuatro heridos atendidos en este suceso -el conductor del Golf y una joven que iban sentada a su lado, así como las dos personas que iban en el Nissan que se estrelló contra el primer vehículo- fueron dados de alta y están ya en sus casas recuperándose del shock y de sus heridas.

¿Cómo actuar desde la psicología ante un accidente con varios jóvenes fallecidos?: así se actuó en el caso de los cuatro jóvenes de Xove

Asimismo, está previsto que este domingo tenga lugar la incineración de las dos víctimas mortales, en la más estricta intimidad familiar. El funeral por Brais Sestelo tendrá lugar el lunes, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Mogor.