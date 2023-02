Aplican el protocolo antisuicidio en la cárcel al detenido por acuchillar a una mujer en Marín

Alejandro Dapena llegando a los juzgados de Marín. CAPOTILLO

Tras haber sido conducido el miércoles a la cárcel de A Lama después de que se decretara su internamiento en prisión comunicada y sin fianza, la dirección del penal pontevedrés optó por activar el protocolo de prevención de conductas suicidas en el caso de Alejandro Dapena. Detenido por acuchillar en repetidas ocasiones a una mujer en plena calle de Marín, permanece recluido en una celda acristalada del módulo de enfermería de la prisión donde este viernes habrá pernoctado dos noches.

Las fuentes consultadas reseñaron que la intención es que esta persona esté controlada en todo momento, por lo que comparte celda con un segundo recluso de apoyo. Este interno ha recibido formación para convertirse en una suerte de sombra de Alejandro Dapena, a quien acompañará las veinticuatro horas del día.

Se trata de un recluso que no es consumidor de estupefacientes, no tiene antecedentes de conductas suicidas y no está diagnosticado de ninguna enfermedad mental. Es lo que se suele considerar como un preso de confianza.

Evitar el aislamiento

Tanto este interno de apoyo como el personal penitenciario tendrán que minimizar las posibilidades de que se produzcan situaciones de aislamiento, al tiempo que la estancia de Alejandro Dapena está siendo supervisada de cerca por personal especializado.

Esta persona, según confirmaron distintas fuentes, estaba a tratamiento médico psiquiátrico antes de consumar la agresión por la que fue arrestado. Esto ha determinado, asimismo, que se le haya retirado el potencial material de riesgo con el que pueda autolesionarse o atacar a segundas personas.

La víctima del acuchillamiento de Marín: «Aquí estoy yo después de quince puñaladas de una persona que no conocía» López Penide

En este punto, aludieron a que el programa marco de detección de suicidios establecido por Instituciones Penitenciarias recoge una serie de factores que pueden favorecer este tipo de conductas, entre los que se encuentran «la enfermedad mental» y «el abuso crónico de sustancias, en particular, del alcohol». Es por ello que el protocolo establece la necesidad de mantener clínicamente controlados a estos pacientes e incluirlos en el Programa de Atención Intengral al Enfermo Mental, al tiempo que incide, citando a la OMS, en que «el abuso de alcohol es un trastorno frecuente en los casos de suicidio, especialmente si se encuentra asociado con otros problemas de salud mental».

Esto, además, se agrava en aquellos casos en los que los reclusos están implicados en delitos contra las personas, como es el caso de Alejandro Dapena, quien está investigado en relación con un homicidio en grado de tentativa.

Otro aspecto que se tiene muy presente en este caso específico es que «el ingreso en prisión y los días posteriores al mismo acumulan experiencias especialmente estresantes para un buen número de internos».

De igual modo, se recogen en el protocolo una serie de situaciones especiales de riesgo que deben ser controladas, las cuales van desde las situaciones de aislamiento —siempre deberán contar con un informe médico previo— hasta situaciones familiares o afectivas conflictivas. Al mismo tiempo, se hace hincapié en «la repercusión mediática de su ingreso en prisión, delito, condena o cualquier otra vicisitud penitenciaria».

La detención de Alejandro Dapena se produjo el pasado lunes después de que, supuestamente, se hubiera abalanzado sobre una mujer en la calle Jaime Janer de Marín, asestándole una quincena de cuchilladas. En el momento de ser arrestado, el sospechoso habría manifestado que «el diablo» le dijo «que tenía que matar a alguien».