El comedor arranca hoy para 650 niños de Pontevedra: así comerán los escolares en el curso de la pandemia

La Voz de Galicia María Hermida

Pontevedra / La Voz 05/10/2020 05:05 h

Con más de un mes de retraso, los comedores escolares comienzan al fin a funcionar en Pontevedra. Se trata de un servicio que gestiona la federación de padres -que a su vez contrata a una empresa, llamada Arume, para que se encargue de este cometido- y que a punto estuvo de suspenderse debido a la pandemia. Desde la federación señalaron que, aunque inicialmente había unos 800 inscritos, este mes comerán unos 650 niños, ya que muchas familias buscaron alternativas. En total, se pone en marcha el comedor en 24 centros públicos, 19 ubicados en la capital provincial y cinco en Marín.

¿Cómo funcionará el servicio? Uno de los grandes cambios es que para poder cumplir los protocolos derivados de la pandemia hay que hacer doble turno de comida en cuatro colegios. Los centros donde se servirá la comida en dos tandas son el Álvarez Limeses, el CEP Campolongo, el Vidal Portela y el Vilaverde. En los demás, el número de comensales permite que se sienten todos a la vez. En los que hay doble turno, mientras unos niños comen los otros se quedan bajo la custodia de monitores.

Se sentarán a la mesa con los de su misma clase, ya que es su grupo estable. De tal forma que si de un aula solamente acude un niño al comedor tendrá que comer en solitario en una mesa. También hay cambios con respecto a las salidas. Antes, había un horario concreto para la recogida de los niños. Ahora, es continua para evitar aglomeraciones. «O que nos interesa é que se baleiren os comedores canto antes, non podemos levar adiante o proxecto educativo, por exemplo, non se pode facer o lavado de dentes», señala Rogelio Carballo, presidente de la Fanpa.

La federación de padres estuvo batallando para tratar de que el servicio se encareciese lo menos posible, teniendo en cuenta que con las nuevas exigencias no se podían mantener los precios del año pasado. Finalmente, quienes lleven a sus hijos cinco días abonarán 83,55 euros al mes. Hay descuentos por hermanos. La lista de precios dependiendo los días de la semana que se use el servicio, si se incluye el Plan Madruga o no puede consultarse en la web de la Fanpa, pinchando este enlace. Ahí también se hacen constar todos los descuentos y normas que debe cumplir las familias en este año atípico.