Okupan tres casas del centro de Marín y las transforman en narcoviviendas

La Voz de Galicia López Penide

MArín / La Voz 22/09/2020 13:01 h

Aseguran que la situación ha llegado a ser insostenible y critican la dejadez de todas las instituciones. Vecinos de Cantodarea, en el casco urbano de Marín, denuncian la okupación de tres casas abandonadas y su conversión en narcoviviendas: «Hacen ruido por las noches, están traficando y consumen. Viene gente de fuera y se meten dentro», relató una de las afectadas para explicar el día a día que tienen que soportar de un tiempo a esta parte.

Añadió que ya han comunicado esta situación a la Policía Nacional, «pero no pueden hacer nada. Los conocen, saben quienes son, pero no pueden hacer nada». Ante esta tesitura, los vecinos están pensando en movilizarse para dar visibilidad a la situación «muy difícil» que están soportando. «Tenemos una situación muy complicada. Necesitábamos llamar la atención, ya que en Marín nadie nos hecha una mano», insistió al respecto.

El problema es que, según denuncian, es que la situación se está agravando hasta el punto de que, en la madrugada de ayer, uno de los vecinos de este barrio marinense impidió la okupación de una cuarta vivienda. «Consiguió dar la voz de alerta y lo echó fuera», explican, al tiempo que temen que esta misma situación se vuelva a repetir cualquiera de estas noches, al tiempo que advierten que los niños de muy corta edad están siendo testigos de algunas de estas conductas, como las discusiones a voz en grito o los insultos en cualquier momento del día.

«Se pasa miedo»

«Realmente, se pasa miedo. Una ya no sabe que hacer y la Policía Nacional solo me dice si queda alguien en mi casa. Tienes miedo de ir a tu casa, que te hayan forzado la puerta y que te hayan okupado. Como ellos tienen derecho y tú no... pues no sé», lamentó una vecina damnificada por esta situación recordando que se han realizado recogidas de firmas que no han servido para solventar esta problemática.

De este modo, los residentes de Cantodarea no descartan realizar protestas o movilizaciones en la calle para dar a conocer públicamente estos hechos. «Parecemos la calle del olvido -refieren con cierto tono de amargura en su voz-. Es un barrio que está abandonado completamente. Pagamos los impuestos como si fuéramos ricos y vivimos en la misera, delante de las casas abandonadas».

Datos del TSXG

Estos hechos se conocen apenas unos días después de que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, hubiese reseñado con ocasión de la apertura del año judicial que «as demandas por ocupación ilegal de vivendas descenderon un 21,5 % durante os seis primeiros meses do ano, nos que se presentaron 51 casos deste tipo -24 no primeiro trimestre e 27 no segundo-, fronte aos 65 de 2019 -33 no primeiro trimestre e 32 no segundo-». Matizó que se trata de datos referidos a hechos en los que «os propietarios son persoas físicas, entidades sen ánimo de lucro ou entidades públicas posuidoras de vivenda social».

Es por ello que sostuvo que «a alarma social xerada nos últimos meses sobre a ocupación de vivendas na nosa comunidade parece non estar avalada polas cifras».