El BNG de Marín califica de «castigo aos veciños» las calles de párking con limitación horaria

La Voz de Galicia

Marín / La Voz 09/09/2020

El Bloque de Marín manifestó su rechazo a la ordenanza reguladora de estacionamiento en horario limitado con que el gobierno local quiere modificar el uso actual de buena parte de las calles del centro urbano. Los nacionalistas pedirán la retirada de la propuesta de ordenanza. El BNG recordó que en junio presentaron una serie de enmiendas y recalcó que la propuesta del gobierno del PP es «errónea» porque «non resolve os problemas de tráfico e aparcamento que se veñen arrastrando desde hai anos». El Bloque rechaza la «ocorrencia improvisada» que solo traerá «consecuencias negativas» para los vecinos. Desde la formación nacionalista se recuerda que la propuestas del gobierno «non vai acompañada da creación de novas zonas de aparcamento disuasorio, polo que castiga aos veciños da vila de Marín que non teñen onde aparcar por carecer de praza de garaxe». Inciden en que «hai que ter en conta que moita edificacións carecen deste tipo de instalacións polo que a demanda é maior que a oferta de prazas de aparcamento».

«A imprantación da zona azul obrigará a que as persoas usuarias das zonas de aparcamento existentes, tanto a veciñanza como as persoas que veñen traballar desde outros concellos, teñan que buscar novas zonas onde levar o coche». Para el BNG esto provocará el colapso de muchas zonas del casco urbano, teniendo en cuenta además que el gobierno local suprimió numerosas plazas de párking en numerosas calles de Marín con el motivo de diversas obras. «As persoas que se desplazan a Marín por traballo non poden estar cada dúas horas movendo o seu vehículo e a veciñanza que teñan que desprazarse á vila para realizar xestións terá que facelo neste tempo limitado».

Tampoco le ve el Bloque ningún beneficio a la dinamización de la hostelería, sino todo lo contrario. Para mejorar el comercio inciden en que es necesario adecentar el entorno, crear espacios peatonales y «facer de Marín un lugar máis cómodo e atractivo, mentres que con esta proposta van favorecer o movemento de coches creando maior densidade do tráfico».