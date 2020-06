Atropellan a un niño de 10 años y a una mujer en dos accidentes en pasos de peatones en menos de 24 horas en Marín

0

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

pontevedra / la voz 02/06/2020 12:46 h

Dos accidentes en pasos de peataones en menos de 24 horas en Marín dejan tres heridos leves. Un niño de 10 años fue trasladado a última hora de ayer al Hospital Provincial después de que un vehículo lo atropellase cuando cruzada un paso de peatones próximo a la Alameda. Todo apunta a que el conductor se despistó y no respetó el paso de peatones, según indicaron desde la Policía Local de Marín. El niño ya fue dado de alta poco después de las diez de la noche con heridas que no revestían gravedad, según informan fuentes oficiales, pero los agentes todavía están redactando la instrucción. Todo apunta a que el menor cruzó muy rápido y al conductor no le dio tiempo a frenar.

Apenas unas horas después, poco antes de las nueve de la mañana de este martes, una moto atropellaba a una mujer cuando cruzaba un paso de peatones en la céntrica calle Jaime Janer, también en Marín. Según fuentes policiales, la mujer fue trasladada al Montecelo con heridas leves, mientras el conductor de la moto fue atendido en el PAC de la localidad. Los agentes todavía están cerrando la instrucción para aclarar todo lo ocurrido.