Detenida en Marín al dar positivo en drogas y alcohol cuando conducía un coche sin seguro

La Voz de Galicia Marcos Gago

Marín / La Voz 07/05/2020 15:48 h

Una mujer de 24 años fue detenida esta martes en Marín por conducir bajo los efectos del alcohol, con presencia de drogas en el cuerpo e incumpliendo las medidas de confinamiento. Además, el vehículo interceptado carecía del seguro. Según explicó el Concello, el incidente tuvo lugar a las 12.45 horas, durante un control conjunto de patrullas de las policías Local y la Nacional en la avenida de Ourense. Los agentes dieron el alto al vehículo, que hizo caso omiso de sus instrucciones y que fue parado por otra patrulla más adelante.

El Concello indicó que «o forte cheiro a alcohol que desprendía a condutora do vehículo motivou o seu traslado ás dependencias da Policía Local». Allí se le hizo una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo, de 0,93 miligramos por litro de alcohol aspirado. No solo dio positivo en la alcoholemia, sino que cuando los agentes la sometieron a la prueba de drogas, el resultado también fue positivo en cocaína. El Ayuntamiento precisa que a todas estas infracciones se le suma que el coche no tenía seguro.

A la mujer se le instruyó un atestado por un presunto delito contra la seguridad viaria por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, además de dos denuncias administrativas, una por conducir con presencia de drogas en el organismo y otra por carecer de seguro el coche.

Puesto que España está en estado de alarma y carecer de una razón justificada para desplazarse, a la mujer se le interpuso una tercera denuncia administrativa por incumplir con las normas del confinamiento. En este último caso, la denuncia también se extendió a la persona que iba con ella en el coche. La Policía Local informó, además, que la denunciada ya lo había sido también la noche anterior por precisamente incumplir el confinamiento. La joven tiene antecedentes por pérdida de vigencia del permiso de conducir por otros delitos anteriores contra la seguridad viaria, manifestaron fuentes oficiales.