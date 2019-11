La aprehensión de 500 kilos de cocaína en Marín implicó también el decomiso de un millón de euros

Vecinos de Estribela, en el límite entre Marín y Pontevedra, fueron testigos del nuevo golpe al narcotráfico a gran escala en Marín y Pontevedra

Estribela, uno de los puntos calientes de la operación antidrogada a gran escala llevaba a cabo el jueves en Pontevedra y Marín, amaneció hoy, viernes, con niebla fría, orballo y tranquilidad. En la plaza del Marqués de Valterra, que sirve de frontera entre los municipios de Marín y Pontevedra y es el corazón del del barrio, a las ocho y media de la mañana apenas había movimiento. Trabaja con ansia, eso sí, la encargada de la churrería Galiano, que ocupa un puesto en medio de una plaza en la que se combina un parque infantil con un gran aparcamiento. Ponía cara de sorpresa absoluta al saber que la policía había tomado la plaza solo unas horas antes: «¿Hubo una redada aquí? Pues yo ni me enteré. Me fui sobre las once de la mañana y quedaba todo tranquilo», indicaba.

Seguir leyendo