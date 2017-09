«En Galicia hay muchas que aún no denunciaron al donjuán de Marín»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia López Penide

Pontevedra / La voz 29/09/2017 05:00 h

Este pasado jueves, por primera vez, Rodrigo Nogueira Iglesias, el donjuán de Marín, fue condenado a una pena de cárcel por estafar a una de las muchas mujeres con las que se ha relacionado en los últimos años. Fue la denuncia de Gloria Marzo la que terminó sentándolo en el banquillo de los acusados: «Fue por conformidad. El fiscal pidió para él dos años y su abogado defensor le dijo: 'Acéptalo porque si no va a ser peor'».

-¿Cómo se siente tras conocer este resultado?

-Mucha satisfacción. Es la primera sentencia condenatoria y con un poco de suerte ayuda también al caso de Galicia que todavía está sin sentencia firme.

-Se refiere a la condena de un año y tres meses impuesta el pasado abril en Pontevedra que recayó sobre el propio Rodrigo Nogueira y otra de sus víctimas, ¿no? [La condena es por una estafa en un establecimiento hostelero de Meaño, cuyo recurso aún no ha resuelto la Audiencia Provincial].

-Exactamente... Pero, bueno, aún siguen apareciendo víctimas. Que se entere la gente de Galicia, porque hay muchas que aún no han denunciado. A ver si ahora, con esta sentencia, se animan.

-De hecho, tiene en breve sendos juicios en los juzgados de Burgos por violencia machista y en los de Pamplona también por estafa.

-Sí, pero es que hay otras dos chicas más...

-Lo que mucha gente se pregunta es cómo es posible que, pese a la difusión que se le ha dado a este caso, las víctimas se sigan sucediendo.

-Porque es un profesional. A los periodistas les suena el caso, pero no todo el mundo ve la tele. Todavía hay muchas mujeres que no lo conocen. Ahora va de vasco, se hace llamar Ekaitz. Si no te dedicas a los medios, una amiga te dice que ha conocido a un chico que se llama Ekaitz y es oficinista y ni se te ocurre pensar que pueda tratarse de esta persona.

-En su caso se presentó como creador de música para videojuegos. ¿Cómo llegó a descubrir el engaño?

-Fue por medio de una amiga que me dijo que otra amiga suya había conocido a un chico maravilloso, superespecial, que la había ido a visitar a Burgos. Me dijo: «A mí me recuerda mucho a Roi». Le contesté: «Qué va, si está en Suecia». «¿Estás segura de que está en Suecia?», me preguntó. «Que sí, que sí», le respondía, a lo que ella me insistió: «Yo de ti contactaba con esta chica». Contacté con ella y me dijo que era la misma persona. A partir de ahí, empezamos a tirar del hilo.

-¿Cuanto había durado vuestra relación?

-No tuve una relación sentimental con él, la mía fue profesional... Bueno, así lo creía yo, porque, al final, no era nada.

-En su caso, entonces, no la llegó a engatusar sentimentalmente.

-Eso es. En mi caso, reclamamos una indemnización y nos la han concedido, Y también le han impuesto las costas. Fueron unos ocho meses de lo que creía era una relación profesional.