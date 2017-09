Dos años de prisión para el donjuán de Marín por estafar a una de sus víctimas

0

La Voz de Galicia L. Penide

Pontevedra / La voz 28/09/2017 05:00 h

No es la primera vez que se sentaba en un banquillo, pero sí fue la primera en que lo hizo encausado por estafar a una de las numerosas mujeres con las que mantuvo una relación, en este caso, no sentimental. Rodrigo Nogueira Iglesias, el donjuán de Marín, fue condenado ayer a dos años de prisión y al pago de las costas procesales.

A la salida de la vista oral, la denunciante, Gloria Marzo, señalaba que no se lo creía. «Ha sido una sentencia condenatoria firme. Ha reconocido los hechos, que ha sido un estafador y que, mediante el engaño y la manipulación, se ha dedicado a estafar a personas», afirma. Espera que esta pena sirva a otras mujeres que hayan denunciado situaciones como la suya y, de este modo, «ayude a otros casos»: «Que por lo menos haya una sentencia firme en la que él reconoce que es culpable de los hechos», añade.

Fue el pasado marzo, coincidiendo con el juicio en el que el donjuán fue finalmente condenado en Pontevedra por estafar a un establecimiento hostelero de Meaño, cuando Gloria Marzo relató cómo la engañó: «Se me presentó como creador de épicas para videojuegos, de la música, y me dio un material que realmente era de experto. Estuvimos casi ocho meses hasta que conseguí entender que algo no estaba yendo bien. Descubrí el engaño por casualidad», dijo entonces.