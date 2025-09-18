Veintitrés días en la uci tras atacarle un toro en Cuntis: «Deume cinco martillazos e iso que non tiña cornos, se non furábame todo»

María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

CUNTIS · Exclusivo suscriptores

Manolo Castro, el vecino de Cuntis que el día 29 de julio fue corneado por un toro.
Manolo Castro, el vecino de Cuntis que el día 29 de julio fue corneado por un toro. Ramón Leiro

Manolo, que aún se está recuperando y tiene que usar un andador, tira de retranca: «Agora comprei un animal cornudo, polo menos se me cornea xa quedo no sitio e non sufro»

19 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Manolo Castro, de sesenta años, pasea con un andador por la carrera que va desde el casco urbano de Cuntis hasta A Ermida, una aldea rodeada de prados donde pastan las 22 vacas de este

