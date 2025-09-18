Veintitrés días en la uci tras atacarle un toro en Cuntis: «Deume cinco martillazos e iso que non tiña cornos, se non furábame todo»
PONTEVEDRA / LA VOZ
CUNTIS · Exclusivo suscriptores
Manolo, que aún se está recuperando y tiene que usar un andador, tira de retranca: «Agora comprei un animal cornudo, polo menos se me cornea xa quedo no sitio e non sufro»19 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Manolo Castro, de sesenta años, pasea con un andador por la carrera que va desde el casco urbano de Cuntis hasta A Ermida, una aldea rodeada de prados donde pastan las 22 vacas de este