Cuntis reducirá las tasas al comercio y la hostelería en el 2021

La Voz de Galicia

pontevedra 11/11/2020

El Concello de Cuntis trabaja en diferentes medidas para intentar apoyar a los sectores más afectados por el covid con el objetivo de favorecer la reactivación socioeconómica. El paquete de acciones estará destinado especialmente al sector del comercio y la hostelería, principales afectados por esta situación.

El alcalde, Manuel Campos, señaló que «comerciantes e hostaleiros non teñen a culpa da pandemia pero son os que máis están sufrindo a caída do consumo, de modo que dentro das nosas posibilidades seguiremos traballando en apoialos». Entre las medidas impulsadas por el Concello está la reducción de las tasas a estos dos sectores durante el 2021 y otorgará una ayuda de 12.000 euros a Cucova para campañas de dinamización. Cuntis llevará a pleno estas propuestas para reducir la carga impositiva a los negocios y favorecer «a súa seguridade». O alcalde aclaró que «o imposto de actividades económicas (IAE) non se bonifica como solicitan algúns grupos da oposición porque o pequeno comercio e a hostalaría xa está exento. É un imposto que afecta a sociedades limitadas e a empresas de maior entidade».