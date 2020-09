Sigue estabilizado el incendio de Cotobade, que se inició el domingo y ha calcinado 65 hectáreas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Marcos Gago

Pontevedra / La Voz 08/09/2020 10:36 h

Cerdedo-Cotobade mantiene el foco de la lucha contra los incendios forestales en la provincia de Pontevedra. Según la actualización de datos a nivel gallego que facilitó la Consellería de Medio Rural a primera hora de esta mañana, el fuego de Aguasantas todavía no se da por extinguido, sino por estabilizado, condición en la que permanece desde ayer a la noche. Se da la circunstancia de que este incendio, que ha calcinado 65 hectáreas, se detectó el domingo por la noche. Según las últimas estimaciones de Medio Rural, este fuego afecta a unas 65 hectáreas, que se reparten en 45 de monte raso y 20 de arbolado. La medición es provisional hasta que se parametrice la superficie final afectada. Para el control del fuego se han movilizado hasta ahora un técnico, nueve agentes, 25 brigadas, 23 motobombas, dos palas, seis aviones y tres helicópteros.

Asimismo, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, el popular Jorge Cubela, denunció que los equipos antiincendios tuvieron que actuar en la pasada madrugada en otro fuego forestal que se declaró en el monte al lado de Ponte do Pego, en Insua, en la parroquia de Folgoso. Hasta allí se desplazaron seis motobombas, diez brigadas y Protección Civil del municipio.

Cubela denunció con dureza lo que está ocurriendo en su municipio. Cerdedo-Cotobade es el concello donde se han producido más incendios y conatos desde que comenzó el verano. El regidor hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para identificar a los incendiarios y frenar los fuegos en el monte: «Os incendios son unha lacra. Os que os provocan son uns terroristas. Non podemos consentir mirar para outro lado. Se tés información, datos, calquera indicio... é a nosa obriga compartilos coa Garda Civil».

Cuntis

Por su parte, en el municipio de Cuntis se produjo otro incendio ayer que ya se ha dado por extinguido y que supuso una amenaza para el núcleo de Cerqueril. El alcalde de Cuntis, el socialista Manuel Campos, explicó que las llamas calcinaron quince hectáreas y no duda a la hora de afirmar que el fuego fue intencionado. Campos sostiene que le prendieron fuego al monte junto a la carretera provincial en Ponte do Ramo y que las llamas avanzaron por un eucaliptal hasta llegar a las proximidades del propio núcleo de Cerqueril. Allí hubo que desalojar a una mujer que vive en una casa que se vio amenazada por el fuego, aunque finalmente la vivienda no sufrió daños. El regidor destacó que el hecho de que la franja de seguridad estuviese limpia y desbrozada en torno al núcleo de población evitó que las llamas causasen daños mayores. La mujer pudo regresar a su vivienda durante la madrugada.

El alcalde agradeció la colaboración de las brigadas de la Consellería de Medio Rural, Emerxencias de Vilagarcía y las agrupaciones de Protección Civil de Caldas y Moraña para contener y extinguir el fuego. La única nota negativa, en opinión del regidor, es que no entiende por qué no se movilizó desde el 112 Galicia al GES de A Estrada o a los bomberos teniendo en cuenta que las llamas llegaron hasta el límite de una vivienda y amenazaban al núcleo, aunque afortunadamente se pudo evitar que prendiese el fuego en las casas.

El regidor indicó que ahora mismo se está procediendo a trabajos de refresco de la zona quemada para evitar la aparición de rebrotes del fuego por las altas temperaturas y el fuerte viento en la zona.