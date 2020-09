Un incendio calcina en Cotobade más de 65 hectáreas antes de ser controlado

0

07/09/2020

El incendio declarado en la madrugada del domingo al lunes en la parroquia de Aguasantas, en el municipio de Cerdedo-Cotobade pudo ser estabilizado ayer hacia el mediodía después de consumir 65 hectáreas. Según las estimaciones ha afectado unas veinte hectáreas de arbolado y a otras cuarenta y cinco de monte raso, según los datos facilitados ayer por la Consellería de Medio Rural.

El incendio fue registrado hacia las dos menos cuarto de la madrugada del pasado lunes y en su extinción se emplearon un técnico, seis agentes y catorce brigadas, con ayuda de otros tantos camiones motobomba, dos palas mecánicas, seis aviones y tres helicópteros.

El alcalde del municipio, Jorge Cubela (PP), apeló a la colaboración vecinal ante «o lume máis grande do verán». El regidor llamó la atención acerca del origen del fuego y se mostró convencido de que se trata de un incendio intencionado. Por ello hizo un llamamiento a la población a «non baixar a garda» ante los incendiarios.

«Levan todo o verán tentando facer unha desfeita no noso territorio. Estiveron dous días consecutivos provocando ata dez lumes seguidos na zona de Tenorio, Viascón, Almofrei e incluso Carballedo, pero contivéronse a tempo, sen que ningún superara as dúas hectáreas ardidas, porque provocáronos ao serán. E desta volta seguen coa súa teima, con máis mala fe aínda, atacando á parroquia de Aguasantas no día da súa patroa, que é tamén a de todo o concello, polo que non cabe máis que intensificar aínda máis a persecución implacable a estes criminais da terra», dijo ayer el alcalde.

«Que caia todo o peso da lei sobre os responsables para que, deste xeito, cesen estes terribles lumes, que poñen en perigo non só os nosos montes e o medio ambiente, senón tamén as aldeas, as vivendas e as vidas dos veciños», reclamó el regidor.

Por otra parte, en la tarde de ayer se registró otro importante incendio en Cerqueril, en Cuntis, donde fue necesario desalojar a algunos habitantes ante la cercanía de las llamas a algunas de las viviendas.