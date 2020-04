Cotobade prepara el reparto de siete mil mascarillas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

pontevedra / la voz 06/04/2020 12:49 h

Cotobade iniciará esta semana el reparto de siete mil mascarillas para distribuir entre los más de 5.600 vecinos del municipio. «Estamos tratando de perfeccionar o sistema máis áxil e máis seguro dende o punto de vista sanitario tendo en contas as características do noso concello», explicó el alcalde, Jorge Cubela, que trabaja junto al gobierno local en el diseño del plan para llegar a todos los vecinos. EL Concello encargó el lote a la firma de Campo Lameiro, A Nosa Tapicería, y la repartirá de forma gratuita en los próximos días para contribuir a disminuir al máximo el riesgo de contagio del coronavirus. «Todo apunta a que se artellará un sistema mixto que misturará a presenza dun punto de entrega itinerante por todas as parroquias con certa distribución domiciliaria no caso de persoas maiores, con discapacidade ou con problemas de mobilidade», señalan desde el Concello en un comunicado.

Mientras trabajan en la mejor fórmula de reparto, Jorge Cubela ha pedido «paciencia» a los vecinos de Cotobade al mismo tiempo que garantiza que todos los vecinos tendrán una mascarilla. El operativo de entrega va a estar dirigido por Protección Civil, atendiendo a las instrucciones del Gobierno local y «respectando ao máximo as normas sanitarias e as medidas de prevención porque non se trata de que, por desenvolver unha boa iniciativa coma esta, estemos a aumentar o risco de contaxio».