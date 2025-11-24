Marisol, la víctima de violencia que apareció calcinada en Campo Lameiro y que se le atragantó al sistema tanto viva como muerta
Su cadáver apareció junto al de su maltratador pese a estar protegida. El Ministerio de Igualdad no quiere hablar de su caso25 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Las palabras sonarán grandilocuentes, una vez más, este 25N. Se hablará de parar la violencia. Y se hablará bien. Pero hay casos que demuestran que el sistema todavía falla estrepitosamente y el de Marisol, una