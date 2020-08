Campo Lameiro suspende los cortes nocturnos del suministro de agua y recupera la normalidad

0

El Concello de Campo Lameiro acaba de confirmar que se suspenden los cortes nocturnos en el suministro de agua y, de este modo, el servicio recupera la normalidad. Las autoridades locales recordaron que esta decisión se adoptó «nos últimos días debido a unha baixada repentina e descontrolada nos depósitos municipais por mor do uso irresponsable dos recursos hídricos utilizados para encher piscinas particulares, rego de xardíns e hortos e lavado de vehículos».

En este punto, desde el Ayuntamiento incidieron en el hecho de que «o mal uso insolidario da auga municipal pode acarrear a apertura de expedientes sancionadores, que poden rematar en multas aos usuarios que incumpran a normativa de uso racional da auga». Es por ello que desde Campo Lameiro hicieron un llamamiento a la colaboración ciudadana instando a «un uso racional e responsable [deste servizo] durante estes días de verán onde a poboación do municipio aumenta e a demanda de consumo hídrico é maior».

De este modo, se recordó a los vecinos que el suministro municipal «so se pode destinar a uso doméstico», por lo que está taxativamente prohibido destinar este agua a llenar piscinas, lavar vehículos o enseres, o regar huertos y jardines. De hecho, la insolidaridad de algunos residentes destinando este agua a estos usos no autorizados derivó en un «descenso alarmante e repentino no depósito municipal de subministro de auga», por lo que el Concello de Campo Lameiro «tivo que adoptar medidas urxentes e puntuais a base de realizar cortes nocturnos (...) co fin de causar os menos prexuízos e molestias posibles aos usuarios e permitir a recuperación das reservas hídricas municipais».

El alcalde Carlos Costa Domínguez espera, en cualquier caso, que no se tengan que volver a tomar «estas medidas extremas e fai un chamamento á cidadanía para manter un uso razoable e responsable do consumo».