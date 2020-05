Un sacerdote recuerda a los Minions cómo protegerse del coronavirus

0

La Voz de Galicia López Penide

Campo Lameiro / La Voz 07/05/2020 17:21 h

Aunque llevan guantes, no utilizan mascarillas. Es por ello que el cura párroco de Campo Lameiro, Carlos Fermín Santiago Iglesias, no duda en enviarles a Melchor, Gaspar y Baltasar unas prendas confeccionadas en este mismo municipio pontevedrés.

Los Reyes Magos no son los únicos personajes famosos con los que el sacerdote interacciona en un vídeo divulgativo «para lembrar as medidas de prevención individual que debemos adotar todos e todas fronte ao covid-19 e que debemos ter presente e non relaxar a garda», reseñan desde el Concello de Campo Lameiro.

Así, en el montaje audiovisual que se puede contemplar en el perfil municipal de Facebook, participan los Minions. Y todo para «concienciar ás familias da importancia de estar alerta e de seguir mantendo os protocolos de hixiene e distanciamento social como antes do proceso de confinamento estricto e que agora se vai suavizando a medida que imos podendo saír a pasear ou incorporarnos aos nosos postos de traballo».

Pero si por algo destaca este vídeo, es por emplear el humor desenfadado como hilo conductor. De este modo, se busca captar la atención de los más pequeños para que mantengan la distancia social o usen guantes y mascarillas, al tiempo que se les recuerda la importancia de lavar las manos.

El alcalde Carlos Costa Domínguez (PP) subrayó que la intención «é visibilizar a importancia da implicación de todas e cada unha das nosas familias nos labores preventivos». Es por ello que se optó por enfocar «o vídeo cara aos máis pequenos da casa que soen ser os auténticos motores da nosa concienciación».

De igual modo, se resalta la labor de desinfección viaria que se está realizando en el término municipal «grazas á colaboración cidadá e ás doazóns de particulares, autónomos, entidades sociais e empresas de líquido desinfectante, horas de traballo, préstamo de material e gasóleo».